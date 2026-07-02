୪ଦିନ ଧରି ପାଇପ ପାଣି ଆସୁନି; ଗରା, ବାଲଟି ଓ ଡେକଚି ଧରି ପିଏଚଡ଼ି ଅଫିସ ଘେରିଲେ ମହିଳା

୪ଦିନ ଧରି ପାଇପ ପାଣି ଆସୁନି; ଗରା, ବାଲଟି ଓ ଡେକଚି ଧରି ପିଏଚଡ଼ି ଅଫିସ ଘେରିଲେ ମହିଳା
ସାହିରେ ପିଏଚଡ଼ି ଅଫିସ, ହେଲେ ପାଣି ମିଳୁନି । ଗରା ବାଲଟି ଓ ଦେକଚି ଧରି ପିଏଚଡ଼ି ଅଫିସ ଘେରିଲେ ଚାନ୍ଦମାରି ବସ୍ତି ମହିଳା । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : July 2, 2026 at 7:15 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ୪ଦିନ ହେଲା ପାଇପରେ ଆସୁନି ପାଣି। ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପାଇପ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପିଇବା ପାଣି ଟୋପାଏ ନପାଇ ନାକେଦମ ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା । ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ପିଏଚଡ଼ି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଲ୍ହାଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ପୌରସଂସ୍ଥା ୱାର୍ଡ ନଂ ୫ର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ।
ଚାନ୍ଦମାରି ବସ୍ତିର ଶତାଧିକ ମହିଳା ନିଜ ନିଜର ଗରା, ବାଲଟି ଓ ଡେକଚି ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ପିଏଚଡି ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ନାରବାଜି ଦେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରୀ । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପୌରପାଳିକାର ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର ତଥା ଉପନଗରପାଳ ପ୍ରକାଶ କୁଅଁର ସାମିଲ ହୋଇ ପିଏଚଡି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏପରି ମନମାନିକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମାନମାନି ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପନଗରପାଳ ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପିଏଚଡ଼ି ଅଫିସରେ ଉତ୍ତ୍ୱେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଟାଉନ ପୁଲିସ ପହଂଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ପରେ ପିଏଚଡ଼ି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥମିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ, ତାଙ୍କ ସାହିରେ ପିଏଚଡ଼ି ଅଫିସ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବର୍ଷବ୍ୟାପି ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ଅବହେଳା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ।
ପାଣି ନ ମିଳିବାଯାଏ ତାଲା ଖୋଲିବୁନି କି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବୁନି
ଏ ନେଇ ଚାନ୍ଦମାରି ସାହିର ସୁକାନ୍ତି ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି, '୫ନ ୱାର୍ଡରେ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା l ସାହିରେ ପିଏଚଡି ପାଇପ ଲାଇନ ଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ପାଣିର ଘୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l ଟ୍ୟାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ l ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ପିଏଚଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଛୁ l ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ ଆମେ ତାଲା ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ କି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ ।'
ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର ତଥା ଉପ ନଗରପାଳ ପ୍ରକାଶ କୁଅଁର କୁହନ୍ତି, 'ପାଣି ଓହଳା ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗିକି ପିଏଚଡି ଅଫିସ ପାଖରେ ଚାନ୍ଦମାରି ସାହି l ପାହାଡ ତଳକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ସାହିଟି l କୂଅ କିମ୍ବା ନଳକୁଅ ନାହିଁ l ଖରାଦିନେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି l ତେବେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ପିଏଚଡି ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଚଳନ୍ତି l ପାଇପ ଯୋଗେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଏହାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ କରାଯାଉନାହିଁ । ଏପରିକି ଟ୍ୟାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦିଆ ଯାଉନାହିଁ l ଏ ସଂପର୍କରେ ଜେଇଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ l ୪/୫ଦିନ ଧରି ପାଣି ନ ଆସିବାରୁ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପିଏଚଡି ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି l ଏଠି ସବୁବେଳେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗିରହିଛି l କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମାନମାନି ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ' ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପନଗରପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଢେଙ୍କାନାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାରିଙ୍ଗି ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଛଟପଟ କଟକ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ଥରେ ନେଲେ ତିନି ଦିନ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ପଡେ