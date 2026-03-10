ETV Bharat / state

ଟଏଲେଟ ନାହିଁ, ପୁରୀରେ ଭକ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ; ଶୌଚ ପାଇଁ ଜଣକା 80 ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା, ମାଗଣା ଶୌଚାଳୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ଲୋକେ ନୟାନ୍ତ

ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଏଟଲେଟ ଏବେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ।

Lack of toilet facility Puri
ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ପୁରୀରେ ଭକ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
Published : March 10, 2026 at 4:25 PM IST

ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ପୁରୀ: ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କୁହାଯାଉଥିବା ପୁରୀ ସହରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାହିଁ । ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶୌଚାଳୟ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି । କେଉଁଠି କବାଟ ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି ପାଣି ଆସୁନି । ଅନେକ ଶୌଚାଳୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏଣୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟ ବସାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ୮୦ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସରକାରୀ ମାଗଣା ଶୌଚାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଘରୋଇ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।

ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ପୁରୀରେ ଭକ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ବାରମ୍ବାରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ପଶିଛି । ବଡଦାଣ୍ଡ, ବେଳାଭୂମି, ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାର, ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ଯାତ୍ରୀକା ପାର୍କିଂ ଓ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ୫ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୌଚାଳୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ୩ କୋଟି ୬୦ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ଟଏଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ବଡଦାଣ୍ଡର ଦମକଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାତ୍ରୀକା ପାର୍କିଂ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ହୋଟେଲ ସି ଭ୍ୟୁ, ମେଡିକାଲ ଛକ ଏବଂ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟଏଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେବ ।

new toilet complex
ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ପୁରୀରେ ଭକ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)


ଶୌଚ ହେବାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ୮୦ ଟଙ୍କା-

ସରକାରୀ ମାଗଣା ଶୌଚାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ

ଲୋକମାନେ ଘରୋଇ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି

ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ସହରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 5ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟଏଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ


ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପୁରୀ ସହର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୧ ଟି ସରକାରୀ ଶୌଚାଳୟ ରହିଛି । ସେଥିରୁ ଏବେ ମାତ୍ର ୧୨ ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ୯ ଟି ଶୌଚାଳୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି । ତେଣେ ଯେତିକି ଶୌଚାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ସେଗୁଡିକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖାଯାଉନଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୋକ ମାନେ ଯାଉନାହାଁନ୍ତି । ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରୋଇ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ଶୌଚାଳୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ୮୦ ଟଙ୍କା ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି । ସରକାରୀ ମାଗଣା ଶୌଚାଳୟକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଶୌଚାଳୟର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ କରାଯିବା ସହ ଅଧିକ ଶୌଚାଳୟ ସରକାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

new toilet complex
ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ପୁରୀରେ ଭକ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଶୌଚାଳୟ ଭଳି ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେବା ଉଚିତ୍ । ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତାହା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ତେବେ ଏହା ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତେବେ କେବଳ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ । ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ୍ । ନ ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଘରୋଇ ଶୌଚାଳୟ । ବହୁତ୍ ଅର୍ଥ ନେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ବହୁତ୍ ବାଧୁଛି । ଏହି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"
ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ପୁରୀରେ ଭକ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)


ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ୫ଟି ନୂଆ ଟଏଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତାହା ବହୁତ୍ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ହେବାର ଥିଲା । ତେବେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଏକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ । ବିଶେଷ କରି ବେଳାଭୂମିରେ ଅଧିକ ଶୌଚାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୃହ ସମେତ ଭଲ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀକୁ ଆସିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ।"

new toilet complex
ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ପୁରୀରେ ଭକ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)



ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ୫ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୌଚାଳୟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ବଡଦାଣ୍ଡ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ମେଡିକାଲ ଛକ, ବେଳାଭୂମି, ଯାତ୍ରୀକା ପାର୍କିଂ, ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ଏହି ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ଏହି ନୂଆ ଟଏଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ରହିବ । ଶୌଚାଳୟର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆଗାମୀ ରଥ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ । ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିବା ତାହାର ମରାମତି କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ ।"

new toilet complex
ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ପୁରୀରେ ଭକ୍ତ ହନ୍ତସନ୍ତ (ETV Bharat Odisha)

