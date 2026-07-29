ସାତକୋଶିଆ, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ନାହାନ୍ତି ବାଘ, ଶିମିଳିପାଳରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିଲେ ବି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ
ଜୁଲାଇ ୨୯ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱବାଘ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 29, 2026 at 2:52 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 4:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ କଳା ବାଘର ଏକମାତ୍ର ଠିକଣା ଶିମିଳିପାଳ । ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ (Biosphere Reserve) ବିରଳ କଳା ବାଘ (melanistic tigers)ଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ 19ଟି କଳା ପଟାଦାଗ ଥିବା ବାଘ ଅଛନ୍ତି । ଏହି କାରଣରୁ ଶିମିିଳିପାଳ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗବେଷକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨୦୨୪ରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ଏକ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇଗର ସଫାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଆପତ୍ତି ଓ ବିରୋଧ ଯୋଗୁୁ ଏବେ ବି ଏହି ଘୋଷଣା ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହି ଯାଇଛି । ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦିବସରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ କେତେ ବାଘ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ଜୁଲାଇ ୨୯ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ବାଘ ଦିବସ (International Tiger Day) ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବାଘର ବାସସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ।
ବିରଳ କଳା ବାଘର ଏକମାତ୍ର ଠିକଣା ଶିମିଳିପାଳ
ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କାରଣ, ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି ବିରଳ କଳା ବାଘ (Melanistic Tiger) । ସାଧାରଣ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ବାଘଙ୍କ ତୁଳନାରେ କଳା ବାଘଙ୍କ ଶରୀରରେ କଳା ଦାଗ ବା ପଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଘନ ଥିବାରୁ ସେମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏହା କୌଣସି ଅଲଗା ପ୍ରଜାତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଜେନେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ମେଲାନିଜମ୍) ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିରଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗବେଷକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଏକ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
ଶିମିଳିପାଳରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ବାଘ
ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି । ବନ ବିଭାଗର ସଦ୍ୟତମ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ, ଏଠାରେ ୩୫ଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୟସ୍କ ବାଘ ରହିଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୭ଟି ପୁରୁଷ ଓ ୧୮ଟି ମାଈ ବାଘ । ଏହି ୩୫ଟି ବାଘ ମଧ୍ୟରୁ ୧୯ଟି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୟୁଡୋ-ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ବା କଳା ପଟାଦାଗ ଥିବା ବାଘ, ଯାହା ଶିମିଳିପାଳର ଅନନ୍ୟ ଜେନେଟିକ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ଏହାଛଡ଼ା ରିଜର୍ଭରେ ୧୬ଟି ବାଘ ଶାବକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।
ମହାରାଷ୍ଟର ବାଘୁଣୀ ବଦଳାଇଲା ଚିତ୍ର
ଶିମିଳିପାଳରେ ଜେନେଟିକ୍ ବିବିଧତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡୋବା-ଆନ୍ଧାରୀ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରୁ 'ଜୀନତ୍' ଓ 'ଯମୁନା' ନାମକ ଦୁଇଟି ବାଘୁଣୀକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ବାଘୁଣୀ ଶିମିଳିପାଳରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଟାଇଗର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଚାରି ବର୍ଷରେ ଦୁଇଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି
୨୦୨୨ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବାଘ ଗଣନା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦିଏ । ଏହିି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ବର୍ଷରେ ବାଘସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
- ୨୦୨୨ (ସର୍ବଭାରତୀୟ ବାଘ ଗଣନା): ୧୬ ବାଘ
- ୨୦୨୩-୨୪ (ରାଜ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ): ୨୭ ବାଘ
- ୨୦୨୪-୨୫ (କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍): ୩୨ ବାଘ
- ୨୦୨୬ (ସଦ୍ୟତମ ସର୍ବେକ୍ଷଣ): ୩୫ ବାଘ
ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ, ଶିକାର ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ, ବାସସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତି ଓ ଶିକାର ପ୍ରାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ସଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ସାତକୋଶିଆ ଏବେ ବି ବାଘଶୂନ୍ୟ
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବାଘ ନାହାନ୍ତି । ୨୦୧୮ରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା 'ସୁନ୍ଦରୀ' ବାଘୁଣୀ ଓ 'ମହାବୀର' ବାଘକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଶିକାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ବି ନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ବାଘ
ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବାଘ ନାହାନ୍ତି । ବେଳେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାଘର ଗତିବିଧି ଏଠାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଶିକାର ପ୍ରାଣୀ ଥିବାରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଓ ସାତକୋଶିଆ ପରେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଉଛି ।
କାହିଁକି ବଢ଼ୁନି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା?
ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧିର ହାର କମ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି-
- ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସକ୍ରିୟ ବାଘ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ନରହିବା
- ଜେନେଟିକ୍ ବିବିଧତାର ଅଭାବ
- ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କରିଡରର ସୀମିତ ସଂଯୋଗ
- ମଣିଷ–ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ
- କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକାର ପ୍ରାଣୀର ଅଭାବ
ତଥାପି ଶିମିଳିପାଳର ସଫଳତା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜେନେଟିକ୍ ପରିଚାଳନା ଓ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରିବ ।
National Tiger Conservation Authority (NTCA)ର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପ ନାୟକ କହଛନ୍ତି, 'ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡିଶାରେ ବାଘର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି । ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହା ଛଡା ସାତକୋଶିଆରେ ବାଘ ଆସିବା ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଏହା ବାଘ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଞ୍ଚଳ । ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରାଯିବ, ତେବେ ଆହୁରି ବାଘ ଆସିବା ନେଇ ଆଶା ବଢିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଓଡିଶା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ନ ବଢିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ । ଏହା ସହିତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନୁପ ନାୟକ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଅନେକ ସମୟରେ ବାଘ ଶିକାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଘ ଛାଲ, ଦାନ୍ତ ଆଦି ଜବତ ହେଉଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ । ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ସେନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗଛି । ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଏସବୁ ଭିତରେ ଶିକାରୀଙ୍କ ରାକେଟ କାମ କରୁଥିବା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି' ।
କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଷ ରାମ ସିଂ ଝୁଣ୍ଟିଆ କହିଥିଲେ, 'ଶିମିଳିପାଳକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବ । ଶିମିଳିପାଳରେ ରହିଥିବା ବାଘଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ।' ସାତକୋଶିଆ ଓ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାଘ ନ ଥିବାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗବେଷକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡିବସିଲା ବନ ବିଭାଗ, 8 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳରେ ପୁଣି ବିରଳ କଳାବାଘ ଶିକାର, ଚମଡା ବିକ୍ରି ବେଳେ ଧରାପଡିଲେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ