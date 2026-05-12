ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଦର ବଢିପାରେ: ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ନାହିଁ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : May 12, 2026 at 8:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ନାହିଁ । ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ଏଭଳି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ।
ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ନାହିଁ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ନାହିଁ । ସବୁଠାରେ ଟାଙ୍କି ଖୋଲା ଅଛି । ସରକାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । କୌଣସି ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ଯାଇନାହିଁ । ଯାହାର ଯେତେ ତେଲ ଆବଶ୍ୟକ ନେଇ ପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହାର ଅର୍ଥକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆଗକୁ ହୁଏତ ପେଟ୍ରୋଲ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ । ଗରିବ ଲୋକ ଯେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ସରକାର ନିଜେ ଅର୍ଥ ବହନ କରୁଛନ୍ତି । ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଜାଡିବାକୁ ହେଲେ ସୁନା କିଣିବା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କମ୍ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି l
ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଯୋଗାଣ କମିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । କେତେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ିଚାଳକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣରେ ତେଲ ଦିଆଯାଉଛି । ବାଇକ ପିଛା ଦୁଇ ଶହ ଟଙ୍କା ଏବଂ କାର ପିଛା ଦୁଇ ହଜାରେ ଟଙ୍କାର ତେଲ ଦିଆଯାଉଥିବା ନଜିର ରହିଛି l
ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ l ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ଦର ବଢୁଛି । ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଦର ବଢ଼ାଇ ସାରିଲେଣି l କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଏ ଯାଏ ଦରବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ନାହିଁ । ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ନ ପଡୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦରବୃଦ୍ଧି ହୋଇନି l କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବି ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ହୋଇନି l ତେବେ ବାଇକ ପାଇଁ 200 ଏବଂ କାର ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ତେଲ ଦେବା ନେଇ କିଛି ଟାଙ୍କି ନିୟମ କରିଥିଲେ ହେଁ ସେମିତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ଯାଇନି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
