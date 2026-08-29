ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁର ବାଘଲତ ଗାଁରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ ! ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ରୋଗୀ

ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଖରସନମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଘଲତ ଗ୍ରାମବାସୀ ।ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି 40ଟି ପରିବାରର 189 ଜଣ । ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

No Road No Ambulance Pregnant Woman Carried 3 Km on Cot Amid Heavy Rain in Sambalpur baghalat village
ସମ୍ବଲପୁର ବାଘଲତ ଗାଁରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ ! ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ଓ ରୋଗୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2026 at 3:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

SAMBALPUR BAGHALAT ROAD PROBLEM ସମ୍ବଲପୁର: କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର ସାଙ୍ଗକୁ ତୁହାକୁ ହୁହା ବର୍ଷା କାଚୁଥାଏ । ଏପଟେ ଚକ୍‌ଚକ୍‌ ବିଜୁଳି ଚମକୁ ଥାଏ । ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅସହ୍ୟ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ପରିବାର ଲୋକ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ (102 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ)କୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତି... ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ସତ.. ହେଲେ ଗାଁକୁ ନୁହେଁ.. ବରଂ ଅଟକି ରହିଲା ଗାଁ ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟରେ ଦୂରରେ । କାରଣ କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଗାଁରେ ପଶିପାରିଲାନି ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ .. ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଖରସନମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଘଲତ ଗାଁର ଘଟଣା ।

ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ 80 ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ବାଘଲତ ଗାଁର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ, ବିକାଶର ନୀଳ ନକ୍ସାରୁ ଏହି ଗାଁର ନାମ ଯେମିତି ଲିଭି ଯାଇଛି । ଗାଁକୁ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଯେ, 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପାଦରେ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ୍‌ । ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି Ground Zero ବାଘଲତ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ETV Bharat ପ୍ରତିନିଧି ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା, ଆଉ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ...

ବାଘଲତ ଗାଁରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ ! (ETV Bharat)

ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଖଟିଆରେ ବୁହାହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ:

ETV Bharat ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦୁଃଖଭରା କାହୀଣୀ କହିଥିଲେ ବାଘଲତାର ମହିଳା ମାରିୟମ ଡାଙ୍ଗ । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା "ସେଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 9(ନଅ) ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା(ନଅଟା) ସମୟ । ବାଘଲତ ଗାଁର ଇସ୍ମାଇଲ ଡାଙ୍ଗଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁକୁମାନୀ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା । ପରିବାର ଲୋକ ଗାଁର ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ । ଆଶା ଦିଦି ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ କଲେ । ମାତ୍ର ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରି ନଥିଲା । ନିକଟରେ ଥିବା କାଣୀବନ୍ଦଳୀ ଗାଁ (3 କିଲୋମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଗଲା । ସେପଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଅସହ୍ୟ ହେଉଥାଏ । ଏପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଚକ୍‌ମକ୍‌ କରୁଥାଏ । କିଛି ଉପାୟ ନପାଇ ପରିବାର ଲୋକ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ 3 କିମି ବୋହି ନେଇଥିଲେ । ରାତି 11ଟାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। "

Baghalata Village
ବାଘଲତ ଗାଁ (ETV Bharat)

ମାରିୟମ ଡାଙ୍ଗ (28) କହିଛନ୍ତି, "ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ରୋଗୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଆମ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ।"

ବାଘଲତ ଗାଁ:

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପରିବେଶରେ ରହିଛି ବାଘଲତ ଗାଁ । ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ତଥା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକଙ୍କ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର କୁଚିଣ୍ଡାର ଜମନକିରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଏହି ଗାଁ ଆସୁଛି । ବାଘଲତ ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର-ଜମନକିରା ଯାଉଥିବା ମୁମ୍ବାଇ-କୋଲକାତା ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗୌଡ଼ପାଲିଠାରୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ରହିଛି । କାଣୀବନ୍ଦଳୀ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି । କାଣୀବନ୍ଦଳୀ ଗାଁରୁ ବାଘଲତ ଗାଁର 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପକ୍କା ହୋଇନାହିଁ । ତାହା ମାଟି ଓ ମୋରମରେ ତିଆରି ଯାହା ବର୍ଷା ଦିନେ କାଦୁଅ ଓ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ ।

Baghalata Villagers
ବାଘଲତ ଗ୍ରାମବାସୀ (ETV Bharat)

ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଜୟନ୍ତୀ ବୁଡ଼ଙ୍କ ସୂଚନା ଆନୁସାରେ, ଗାଁରେ 40ଟି ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା 189 । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗାଁରେ 2 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ଓ 2 ଜଣ ପ୍ରସୂତୀ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ।

ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା:

ବାଘଲତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ, ଗ୍ରାମରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କାଣୀବନ୍ଦଳୀ ଗାଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ । ମାତ୍ର ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ।

Baghalata Village Road
ବାଘଲତ ଗାଁ ରାସ୍ତା (ETV Bharat)

ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଜୟନ୍ତୀ ବୁଡ଼ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ । ବଡରମା, ବାଦିବାହାଲ, ଗୁଦୁରାପଡ଼ା ଆଦି ହଷ୍ଟେଲରେ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି । କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗାଁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ପାଠ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାକି ସମସ୍ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖାଯାଇଛି ।"

Baghalata Village Road
ବାଘଲତ ଗାଁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)

ବର୍ଷା ଦିନେ କାଦୁଅରେ ଭରିଯାଏ ରାସ୍ତା:

ଗାଁର ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା, ରାସନ, ଭତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ରାସନ ଚାଉଳ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।


"ମୁରା କଲେଜ"ରେ ପଡୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମୁନୁକି କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନେ କାଦୁଅରେ ଭରିଯାଏ । ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇହୁଏ ନାହିଁ । ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଇକେଲରେ 6 କିମି ଦୂରତାରେ ଥିବା ଆମ କଲେଜକୁ ଯାଏ । ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଭରିଯାଏ । ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ କଲେଜ ଯାଇ ପାରେନାହିଁ । ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ।"

Baghalata Villagers
ବାଘଲତ ଗାଁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)

ଧାନ ତଳି ରୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ:

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ପଲ୍ଲୀସଭାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ କେହି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ଅନେକବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମାଧାନ ନହେବରୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାର ଧାନ ତଳି ରୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ।

Baghalata Village
ବାଘଲତ ଗାଁ (ETV Bharat)

ଖରସନମାଲ ସରପଞ୍ଚ ମାୟାବତୀ ମୁଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ବାଘଲତ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ବହୁ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା । ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଆର. ଡି. (RD) ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଛି । ଏନେଇ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଠାରେ ବହୁ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ମାତ୍ର କିଛି ଲାଭ ହୋଇନାହିଁ ।"

Baghalata Village Road
ବାଘଲତ ଗାଁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)

ବାଘଲତ ଗାଁର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାରଭାନନ୍ ସିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା , "ସେହି ଗାଁର ରାସ୍ତାଟି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଅଛି ନା ଅନ୍ୟ ଜମିରେ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରଥମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାସ୍ତାଟି କେଉଁ କିସମ ଜମିରେ ଅଛି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଯଦି ତାହା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଥିବ ତାହେଲେ ଭିବି-ଜି ରାମ ଜି (VB-G RAM-G) ଯୋଜନାରେ ମୋରମ ପକାଇ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବୁ । ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସେହି ରାସ୍ତାର ଜମି ରାଜସ୍ବ ଜମି ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଏ ରାସ୍ତା ନା ବିଲ ? ତଳି ରୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବାଘଲତ ଗ୍ରାମବାସୀ

Ground Report: କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, କିରାଣୀ-ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭରସାରେ 148 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR ROAD PROBLEM
BAGHALAT VILLAGE ROAD
ସମ୍ବଲପୁର ବାଘଲତ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା
RURAL ROAD PROBLEM ODISHA
SAMBALPUR BAGHALAT ROAD PROBLEM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.