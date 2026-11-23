‘ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସମ୍ମାନ’: ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର ୪୭କୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉଦବେଗ
Book Circular 47: ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୃହରେ ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର ୪୭ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 23, 2026 at 1:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର-୪୭ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୃହରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳୁନି, ବୈଠକରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ମିଳୁନି ଉତ୍ତର । ଆଜି(ସୋମବାର) ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଧିକ ବିଧାୟକ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ । ଅନ୍ୟପଟେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର-୪୭ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନେଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ।
ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର ୪୭କୁ ନେଇ ଉଦବେଗ୍:
ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର ୪୭କୁ ନେଇ ଗୃହରେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭାଗ ନେଇ କେମିତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ । କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକା ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନିତ ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୋଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି । ସରକାର ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଣ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ।
ସେପଟେ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋ ଅଫିସରୁ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବି କୌଣସି ବିଭାଗ ଉତ୍ତର ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ହାତ ଗଣତି ୧୦ଟି ବୋଧେ ବିଭାଗ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ ।
‘ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳୁନି’
ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର ୪୭ର ବୋଧେ ଆଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ । ବୈଠକ ଡାକିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବି ବୈଠକ କଣ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ । ସେହିଭଳି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ବସୁଥିଲେ ବି ବିଡିଓ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି କରୁନାହାନ୍ତି । ଅଣ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୈଠକରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଉଛି ଅଥଚ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ । ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର ୪୭କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ ବୋଧେ ଭଲ ହେବ ।’
ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର:
ସେପଟେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର ୪୭ ପ୍ରତି ସରକାର ସଚେତନ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆରଡିସି ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ନିଜେ ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥିଲେ । ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଟକରେ କରାଯିବା ନେଇ ବିଚାର କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାହାର କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ ।’
ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର ୪୭ କଣ ?
- ବୁକ୍ ସର୍କୁଲାର ୪୭ ଅନୁସାରେ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ।
- ଜନସ୍ବାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦ କୌଣସି ଚିଠି ଲେଖିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା
- ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା । ମଞ୍ଚରେ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅଟେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବର୍ଷକୁ ଯାଉଛି ୫୭୮୨ ଜୀବନ: ଗୃହରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଓ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ତାତିଲା ଗୃହ: ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳକୁ ବିଜେପିର ପାଲଟା ଜବାବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର