'ରିଲ୍ ଜୀବନଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ'- ବଢୁଥିବା ରିଲ୍ ନିଶାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବବିତ୍

ପୁରୀର ଜନକଦେଇପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ରିଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।

'ରିଲ୍ ଜୀବନଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ'- ବଢୁଥିବା ରିଲ୍ ନିଶାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବବିତ୍
'ରିଲ୍ ଜୀବନଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ'- ବଢୁଥିବା ରିଲ୍ ନିଶାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବବିତ୍ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 22, 2025 at 8:43 PM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁରୀର ଜନକଦେଇପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ରିଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିଲ୍ ପ୍ରତି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆବେଗକୁ ନେଇ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭିଜୁଆଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁବକମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଉପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭୋଗର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।

ଏସୟୁଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଭାଇରାଲ ହେବା, ଲାଇକ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଫଲୋୟର୍ସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଚାପ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏକ ମଜାଦାର ଧାରଣା ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରାୟତଃ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଯେ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଦେଖିବା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଯେ, କିପରି ବୈଧତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଅନେକ ଯୁବକ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପାଦିତ, ଅଭ୍ୟାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଅନୁକରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ କ୍ଷତି ଆଣିପାରେ।"

ମୃତକଙ୍କ ନାମ ପୁରୀର ମଙ୍ଗଳାଘାଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ଏକ ରିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ହେଲେ ଏହା କୌଣସି ଏକାକୀ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରିଲ୍ ସୁଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ, 2025ରେ କୋରାପୁଟର ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତରେ ରିଲ୍ ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ 22 ବର୍ଷୀୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସାଗର କୁଣ୍ଡୁ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ରିଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗତ ମାସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ି ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମା-ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ମନସ୍ତତ୍ତ୍ବବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପିତାମାତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। "କୌଣସି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଭାଇରାଲ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମରିବା ଉଚିତ କି? ନା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଉଚିତ, ବିପଦ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ। ଏହା ଆମେ ନିଜକୁ ସତର୍କ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯେ, କୌଣସି ରିଲ୍ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।

ମାନମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁରାଧା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରାତାରାତି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ରିଲ୍ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରନ୍ତି। "ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଏକ ବିଶାଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଏକ ଚିତ୍କାର ଏବଂ ହଜିଯିବାର ଭୟ (FOMO) ଯୋଗୁଁ। ବିରକ୍ତି ଏବଂ ନିଃସଙ୍ଗତାରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ରୋମାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ," ବୋଲି ସେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି।

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ନମିତା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ରିଲ୍ ମାନିଆ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପାଗଳ କରୁଛି। 'ଲାଇକ୍' ଏବଂ 'ସକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ' କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ବିପଦ ନେବାକୁ କିମ୍ବା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଦୁନିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦକ୍ଷତା ବିପଦରେ ଅଛି। ତେଣୁ, ଆମେ ଯୁବ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯୁବ ଜୀବନ ହରାଉଛୁ।"

ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ଏହିପରି ଆଚରଣର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। "ଆତ୍ମଘାତକ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଗଦାନ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତ ଅଫଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଯେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ," ବୋଲି ଅନୁରାଧା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

