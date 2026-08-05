ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନାଁରେ ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର; ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆସିଛି ଚିଠି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 5, 2026 at 5:30 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନାଁରେ ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆସିଛି ଚିଠି । 'ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ'ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଲେଟର । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନକଲି ଚିଠିରେ ରହିଛି । ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ।
ଟଙ୍କା ନେଇ ନିରୀହ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଠକେଇ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଏହାପଛରେ କିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ତାର ତଦନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।
ତେବେ ଉକ୍ତ ଚିଠି ଟି ୩୧/୭/୨୦୨୬ ରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପୁରୀର ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରୀତମ ପାଇକରାୟଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଚିଠି କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ