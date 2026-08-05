ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନାଁରେ ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର; ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆସିଛି ଚିଠି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

FAKE APPOINTMENT LETTER
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 5, 2026 at 5:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନାଁରେ ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆସିଛି ଚିଠି । 'ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ'ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଲେଟର । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନକଲି ଚିଠିରେ ରହିଛି । ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନାଁରେ ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଟଙ୍କା ନେଇ ନିରୀହ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଠକେଇ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଏହାପଛରେ କିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ତାର ତଦନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ।

FAKE APPOINTMENT LETTER
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଉକ୍ତ ଚିଠି ଟି ୩୧/୭/୨୦୨୬ ରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପୁରୀର ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରୀତମ ପାଇକରାୟଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଚିଠି କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

FAKE APPOINTMENT LETTER
ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
ତେବେ ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସରେ ଏକ ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ।
FAKE APPOINTMENT LETTER
ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନକଲି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି
JAGANNATH TEMPLE SQUAD
NO APPOINTMENT ORDERS TEMPLE SQUAD
FAKE APPOINTMENT LETTER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.