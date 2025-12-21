NO PUCC, NO FUEL: ନିୟମକୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ, ହେଲେ ବିକଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ ନେଇ ମତ
ଗାଡିର ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ତେଲ । ତୈଳ ବିକ୍ରୟକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ।
Published : December 21, 2025 at 7:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: NO PUCC , NO FUEL ... ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିୟମକୁ କିଛି ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସ୍ବାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ, ଆଉ କିଛି ଏହାର ସଫଳ କାର୍ୟ୍ୟାନ୍ବୟନ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିଛି ନିୟମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିକଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ।
ଏନେଇ ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଏହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ବୈଠକ ବସିବ । ସେଥିରେ ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି । ଯଥା, ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଦିନକୁ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଡିଜେଲ ପକାଇବ । ଯଦି ଗ୍ରାହକ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବ ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲର ପ୍ରୋସେସ ଧିମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଜଣେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିକି ଗାଡି ଚଲାଇବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ୍ ରେ ଯେଉଁ ସେନ୍ସର ଲାଗିଛି, ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ୍ ରେ ସେନ୍ସର ଲାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଦୂଷଣ ଚେକ୍ କରୁଥିବା ଜଣେ ଦୋକାନୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଯେ, "ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ୬୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ତାହା ୭୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି", ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଚି କରୁଥିବା ଯାନ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଏ ଦିଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତୈଳ ବିକ୍ରୟକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ।
ଯେଉଁ ମୋଟର ଯାନର ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବ, ସେହି ଯାନକୁ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ନ ଦେବାକୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାୟୁ ଗୁଣାବତ୍ତା ମାନକୁ ଉନ୍ନତ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ବିଶେଷ କରି ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି । ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଏଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡିକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ସେହିଭଳି ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଟୋଲଗେଟ୍ ରେ ଇ-ଡିଟେକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟର ଯାନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ସର୍ବଦା ଗାଡ଼ିର ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ (STA)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- PUCC ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମିଳିବନି ତେଲ, ତୈଳ ବିକ୍ରୟକାରୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଚିଠି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାରେ ହେବ କି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମାଧାନ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର