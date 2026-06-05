ETV Bharat / state

ସହର ଭିତରେ ଥାଇ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ 20 ପରିବାର, ମହାନଦୀକୁ ଗଲେ ପାଣି ମିଳେ

ସହରରେ ଫେଲ୍‌ ସରକାରଙ୍କ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ । ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି 20 ପରିବାର । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହ ଜୁଶମନ ରାଣା

Sambalpur water crisis
ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଜଳକଷ୍ଟ (Design Photo)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 5, 2026 at 2:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Water scarcity in Sambalpur ସମ୍ବଲପୁର: ଆଧାର ଅଛି ଭୋଟର କାର୍ଡ ବି ଅଛି । ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜେଣତେଣ ପ୍ରକାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଜାଗା ବି ମିଳିଛି । କିଏ ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଉ ତ କିଏ ପୁଣି ଝାଟିମାଟି ଘର କରି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ପାଣି ପିଇବାକୁ ହେଲେ କାଖରେ ଗରା ଧରି ଡହଡହ ଖରାରେ ମହାନଦୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ 20 ପରିବାର । ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଦୁର୍ଗାପାଲି ନିକଟ ତଳିପଡ଼ାରେ । ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା 20 ରୁ ଅଧିକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାର ପିଇବା ପାଣି ଓ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସମ୍ବଲପୁରର 20 ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବୋଇତ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ‘‘ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହୁଛୁ। ଆମର ଏଠାରେ ପାଣି ଓ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ।ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଆମକୁ ମହାନଦୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି । ସେହି ପାଣିକୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଉଛୁ । ଗାଁରେ ବରଂ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି । ଏଠି ଆମେ ସହରରେ ରହି ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନାହୁଁ । ଭୋଟ ଆସିଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଆମକୁ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି’’।

local collecting water in sambalpur
ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା (ETV Bharat Odisha)

ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଉତ୍କଟ ପାଣି ସମସ୍ୟା

ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଗୁଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଥିବା ଝରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳଟି 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ 2 କିମି ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ 20 ରୁ 30 ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପରିବାର ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର । ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ ।

ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନଳକୂପର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ସେଥିରୁ କେତେବେଳେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାହା ଗୋଳିଆ ପାଣି ଓ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଉନାହିଁ । ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଏଚଡି ପାଇପ ପହଂଚିଛି ନା ପିଏଚଡି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପହଁଚୁଛି । ଖରା ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳକଷ୍ଟ ନ କହିଲେ ଭଲ । ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମହାନଦୀ ଏମାନଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଏ ।

Sambalpur 15no ward locals
ସମ୍ବଲପୁର 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁଦେବ ନାଏକଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ ମହାନଦୀର ଗୋଳିଆ ପାଣି ହିଁ ଆମ ସାହା ଭରସା । ଖରା ହେଉକି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉ ଆମେ ମହାନଦୀ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆମ ଏହି ପଡ଼ାର ମହିଳା ମାନେ ନିଜ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ନଦୀକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଆମର ନିତିଦିନିଆ କାମ । ପୁରୁଷ ମାନେ ଭାରରେ ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣନ୍ତି ।’’

ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ରାସ୍ତା

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ଯାଏଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଟିଏ ନାହିଁ । ଫଳରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଘର ନିକଟକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସି ପାରୁନାହିଁ। ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଛି ଦୂର ବୋହିକି ନେବାକୁ ପଡେ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଘାଟ କି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ ।

local collecting water in sambalpur
ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଗୋପାଳ ପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ‘‘ ଆମେ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ । ଆମ ପାଖରେ ଭୋଟର କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି । ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ । ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତା ମାନେ ଆସି ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତେବେ ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ’’।

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ସୁନିତା ନାୟକ କୁହନ୍ତି ଯେ ‘‘ବିବାହ ପରେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଏଠାରେ ରହୁଛି । ଆସିବା ପରଠୁ ପାଣି ଓ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଆସୁଛି । ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝୁ ନାହାନ୍ତି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ହେଉ କି ରାସ୍ତା ସରକାରୀ ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମ ସମସ୍ୟାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ’’।

ତେବେ ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ । ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ’’ ।

ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଓ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସହର ଭିତରେ ଥାଇ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ପାଇଁ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାସୀ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଳ ସଙ୍କଟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ୮୨ଟି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ସମଲେଶ୍ବରୀ ପୀଠରୁ ହୀରାକୁଦ,ବୁଢ଼ାରାଜା ପାହାଡ଼ରୁ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ',ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଫୋକସରେ ସମ୍ବଲପୁରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର













TAGGED:

SAMBALPUR WATER PROBLEM
SAMBALPUR WATER AND ROAD PROBLEM
SAMBALPUR MUNICIPAL AREA WATER
ସମ୍ବଲପୁର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା
SAMBALPUR WATER CRICIS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.