ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ ! ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି-OPPA ସଭାପତି

ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ଟାଙ୍କିରେ ଭିଡ଼ । ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢୁଛି । ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କହିଲା ମିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏପରି ଅସୁବିଧା । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ, ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

No Petrol Diesel Shortage
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 14, 2026 at 6:37 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ସାରା ଦେଶ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ତେଲ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡିକରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଏପଟେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଗୁଜବ ଉପରେ ବିରାମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ତେଲ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ ବଡ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଅଛି । ତେବେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ମିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏପରି ଅସୁବିଧା ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତେଲ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ-

ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତେଲ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (OPPA) ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଛୋଟ ପମ୍ପ୍ ଗୁଡିକ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଆଗୁଆ ତେଲ କିଣିସାରିଛନ୍ତି । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି । ପ୍ରଥମେ କିଛି ଛୋଟ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ୍ ଟଙ୍କା ଅଭାବ ଏବଂ ଟାଙ୍କି ଛୋଟ ଥିବାରୁ ତେଲ କିଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ସେହି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ପମ୍ପ୍ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କିଣିସାରିଛନ୍ତି । ରାତିରେ ତେଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତେଲ ସଙ୍କଟ ନାହିଁ କି ପ୍ୟାନିକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ।"

ଏହା ସହ OPPA ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭିଡ ନକରିବାକୁ ଓ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ଵାସ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କଳ୍ପନା ସମେତ କିଛି ପମ୍ପରେ ସାମୟିକ ଯୋଗାଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ । ସମସ୍ତ ପମ୍ପରେ ତେଲ ଉପଲବ୍ଧ । କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ତେଲ କିଣିବାରେ କଟକଣା ନାହିଁ । ଯେକେହି ନିଜ ଗାଡିର ଟାଙ୍କି ଫୁଲ କରିପାରିବେ ।

ମିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏପରି ଅସୁବିଧା-

ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 2850 ପାଖାପାଖି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 20ରୁ 25ଟି ପମ୍ପରେ ତେଲ ନାହିଁ । କିଛିଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି । ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତେଲ ନାହିଁ l ସେସବୁ ଜାଗାରେ ତେଲ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ l ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ l ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁଦିନ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ l ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତେଲର ଅଭାବ ନାହିଁ । ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ l ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତିକି ତେଲ ଆସୁଥିଲା ଏବେ ବି ସମାନ ଆସୁଛି l କିଛି ମିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏପରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି l"

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍-

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏକାଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ କିଛି ଟଙ୍କାର ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ କରିବା ସହ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟାରେଲରେ ଘରେ ନେଇ ରଖୁଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡିକରେ ବିକ୍ରି ଅଧିକ ବଢୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଡିପୋରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଧିରେ ଧିରେ ସରିବାରେ ଲାଗୁଛି । ବହୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ନଥିବା ନେଇ ବୋର୍ଡ ମରାଯାଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲ କାଳେ ସାରିଯିବ ସେନେଇ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ।

ବାଲେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି । ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭାଲେଣି ପଡି ଯାଉଛି କୁଆଡେ ତେଲ ଦର ବଢିଯିବ, ମିଳି ନ ପାରେ । ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବାଧିକ ତେଲ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ୫୦ ଟଙ୍କାରେ ତେଲ ପକାଉଥିଲେ ଏବେ ସେଇଠି ସେମାନେ ୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି । ଏମିତି ବି କାରରେ ବି ଲୋକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲିଖିତ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ଏତିକି ଲିଟର ଦିଆଯିବ । ଲୋକେ ଯେତିକି ନେବା କଥା ଅଧିକ ତେଲ ନେଉଛନ୍ତି । ଯାହାପାଇଁ ପମ୍ପରେ ଷ୍ଟକ ସରିଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି ତେଲ ଆଣିବା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ।

ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯଦି ଗତ ବର୍ଷରେ ୫ଟି ଲଡ ନେଇଥିଲା ଏବେ ୧୫ ଲଡ଼ ନେଉଛି । କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ଯେତେବେଳେ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୭୨ ଡଲାର ଥିଲା ଏବେ ତାହା ୧୦୬ ଡଲାରରେ ପହଁଚିଲାଣି । ଏମିତି କି କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ବି ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପାରୁନାହିଁ । ତେଣୁ ନିହାତି ଦର ବଢ଼ିପାରେ । ଡିପୋ ଯେଉଁଠି ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି, ସେହି ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ । ତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଡିମାଣ୍ଡ କେତେ ବଢିଛି। ଟ୍ୟାଙ୍କ ଲରି ଯେଉଁଠି କମି ଯାଉଛି ସେହି ଯାଗାରେ ଡିଲର କହୁଛି ମୋତେ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଗାଡି ନାହିଁ ପଠାଇବାକୁ, ଯିଏ ଗାଡ଼ି ପଠାଇଲା ସେ ତେଲ ନେଇ ଆସିଲା ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ବାଲେଶ୍ୱର

