କୋଭିଡକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ: ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : July 23, 2026 at 3:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା-ଜ୍ୱର ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଉଛି । ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଡାକ୍ତର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡର କୌଣସି ଗୁରୁତର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ । ଗଞ୍ଜାମରେ ତିନି ଜଣ କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ସୂଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ସଂଘରୋଧରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଓ ଭଲ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ସାଧାରଣ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭଳି ହୋଇଯାଇଛି । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସାଧାରଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,କୋଭିଡ୍ -19 ପରିସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବିଚାରକୁ ନେଇଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ , IDSP(Integrated Disease Surveillance Programme.), ICMR(Indian Council of Medical Research) Covid 19 ବାବଦରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏହାର ସ୍ତର ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚିତ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ନ ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ମାନଙ୍କ ସତର୍କତା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁସାରେ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି ।
କଣ କରିବେ ?
1) ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ
2) ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ
3) ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ
4) ଗୁଜବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ
କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦାରଖ କରୁଛି । ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରୁ ଚିହ୍ନଟ, ଆତଙ୍କିତ ନହେବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କୋଭିଡକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର: ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର