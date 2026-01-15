ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିପା ସଂକ୍ରମଣ, ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ବିଶେଷ କରି ବାଦୁଡ଼ିରୁ ଏହା ବ୍ୟାପିଥାଏ, ତେଣୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ଫଳ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ର ।
Published : January 15, 2026 at 7:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିପା ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଓଡି଼ଶାରେ ବଢିଛି ଚିନ୍ତା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ଯରେ ନିପା ଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ।
ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିପା ଭାଇରସରେ ଦୁଇ ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଭାରତ ସରକାର ଏଯାଏଁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି । ଯାହା ୨୦୨୩ରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିଥିଲା, ତାହା ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ବାଦୁଡ଼ିରୁ ଏହା ବ୍ୟାପିଥାଏ, କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଦେବା ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ନିପା ଭାଇରସ ରୋଗୀ ଚି଼ହ୍ନଟ ହୋଇନି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଟିମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଵି କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । କେରଳରେ ନିପା ଭାଇରସ ଅଛି, ହେଲେ କିଛି ନୂଆ କେଶ ଦେଖା ଗଲାନି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମାମଲା ଆସିଛି, ହେଲେ ବ୍ୟାପିନି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, NCDS ନଜର ରଖିଛି ।"
ଏପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ନିପା ଭାଇରସ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହା ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଛିଙ୍କ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା, ସହିତ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେବା, ଗୋଡହାତ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି ହେବା । ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ଏହି ନିପା ଭାଇରସ ବାଦୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଫଳ ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡିଆ ପିଜୁଳି ଆଦି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯେକୌଣସି ଫଳ ଦୋକାନରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର