ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିପା ସଂକ୍ରମଣ, ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ବିଶେଷ କରି ବାଦୁଡ଼ିରୁ ଏହା ବ୍ୟାପିଥାଏ, ତେଣୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ଫଳ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ର ।

HEALTH DIRECTOR ON NIPAH VIRUS
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିପା ସଂକ୍ରମଣ, ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 15, 2026 at 7:46 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିପା ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଓଡି଼ଶାରେ ବଢିଛି ଚିନ୍ତା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ଯରେ ନିପା ଭାଇରସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ।

ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିପା ଭାଇରସରେ ଦୁଇ ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଭାରତ ସରକାର ଏଯାଏଁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି । ଯାହା ୨୦୨୩ରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆସିଥିଲା, ତାହା ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ବାଦୁଡ଼ିରୁ ଏହା ବ୍ୟାପିଥାଏ, କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଦେବା ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ନିପା ଭାଇରସ ରୋଗୀ ଚି଼ହ୍ନଟ ହୋଇନି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଟିମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଵି କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । କେରଳରେ ନିପା ଭାଇରସ ଅଛି, ହେଲେ କିଛି ନୂଆ କେଶ ଦେଖା ଗଲାନି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମାମଲା ଆସିଛି, ହେଲେ ବ୍ୟାପିନି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, NCDS ନଜର ରଖିଛି ।"

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିପା ସଂକ୍ରମଣ, ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ETV BHARAT ODISHA)


ଏପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ନିପା ଭାଇରସ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହା ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଛିଙ୍କ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା, ସହିତ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେବା, ଗୋଡହାତ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି ହେବା । ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ଏହି ନିପା ଭାଇରସ ବାଦୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଫଳ ଯେମିତିକି ଖଣ୍ଡିଆ ପିଜୁଳି ଆଦି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଯେକୌଣସି ଫଳ ଦୋକାନରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

