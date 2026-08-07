ETV Bharat / state

'ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଆହ୍ୱାନକୁ ଏକାକୀ ମୁକାବିଲା କରିବା କୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ': କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ

୧୩ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଥିଲେ, ଦ୍ରୁତ ବଦଳୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ସହ ତାଳ ମିଳାଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରନ୍ତର ବିକଶିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ରିପୋର୍ଟ- ମୀନତି ସିଂହ

No nation can address education challenges alone: said union education minister Prahlad Joshi
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଆହ୍ୱାନକୁ ଏକାକୀ ମୁକାବିଲା କରିବା କୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ: ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2026 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Education Minister Prahlad Joshi in BRICS, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଶ୍ୱରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କୌଣସି ଦେଶ ଏକାକୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ, ଜ୍ଞାନର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ନବସୃଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ସମ୍ଭବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଆହ୍ୱାନକୁ ଏକାକୀ ମୁକାବିଲା କରିବା କୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ: ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ (ETV Bharat Odisha)


ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ୧୩ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସ୍ଥିରତା (Resilience), ନବସୃଜନ (Innovation), ସହଯୋଗ (Cooperation) ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ (Sustainability) ଭଳି ଚାରିଟି ମୂଳନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାରିଟି ସ୍ତମ୍ଭର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ।

“ଭାରତର ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ସ୍ଥିରତା, ନବସୃଜନ, ସହଯୋଗ ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ଚାରିଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ,” ବୋଲି ଯୋଶୀ କହିଥିଲେ ।

ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ
ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ (ETV Bharat Odisha)
ସ୍ଥିରତା ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖି ଯୋଶୀ କହିଥିଲେ, ମହାମାରୀ, ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଦ୍ରୁତ ବଦଳୁଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ପରିବେଶ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ଓ ସ୍ଥିର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।ନବସୃଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, ଦ୍ରୁତ ବଦଳୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ସହ ତାଳ ମିଳାଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରନ୍ତର ବିକଶିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।“ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଆଶା ଓ ଆକାଙ୍କ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରନ୍ତର ବିକଶିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ,” ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।ସହଯୋଗ ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଜରୁରୀ ।
୧୩ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଥିଲେ, ଦ୍ରୁତ ବଦଳୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ସହ ତାଳ ମିଳାଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରନ୍ତର ବିକଶିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
୧୩ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଥିଲେ, ଦ୍ରୁତ ବଦଳୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ସହ ତାଳ ମିଳାଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରନ୍ତର ବିକଶିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । (ETV Bharat Odisha)
“ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦେଶ ଏକାକୀ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ, ବିକଶିତ କରୁଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ଲାଗିବା ଉଚିତ,” ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।ଭାରତର ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷ, ଚୀନ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ, ଇଥିଓପିଆ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୈଶବ ଯତ୍ନ ଓ ଶିକ୍ଷା (ECCE), ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ଏକାଡେମିକ୍ ନେତୃତ୍ୱ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ଭାରତର ବ୍ରିକ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା-୨୦୨୬ ଅଧୀନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତୃତୀୟ ବ୍ରିକ୍ସ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିନିଧି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଗଷ୍ଟ ୫ରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବୈଠକମାଳା; ସାମିଲ ହେବେ ୧୧ ସଦସ୍ୟ ଦେଶର ୮ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୨୦୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତିନିଧି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BHUBANESWAR BRICS
BRICS
BRICS EDUCATION MEETING
ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ
EDUCATION MINISTER IN BRICS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.