ଆଉ ନୂଆ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଣିକି ୮୦ ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପେ ବଢ଼ିବ ପେନ୍ସନ୍
ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ୫ ଲକ୍ଷ ୫ ହଜାର ୮୧୭ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ । ଏକିକୃତ ପେନସନ ପରିଚାଳନା ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ
Published : November 10, 2026 at 7:00 PM IST
CM INAUGURATION OLD AGE PENSION, ଭୁବନେଶ୍ବର : ବାଲେଶ୍ୱର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ୍ ପରିଚାଳନା ପୋର୍ଟାଲ୍ ବା ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଆଉ ନୂଆ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ୫ ଲକ୍ଷ ୫ ହଜାର ୮୧୭ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ । ସେହିପରି ଏକକୃତ ପେନସନ ପରିଚାଳନା ପୋର୍ଟାଲ ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଣିକି ୮୦ ବର୍ଷ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବଢ଼ିବ ପେନ୍ସନ୍ ।
ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ସାମିଲ ହେଲେ ଆଉ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ । ଏଣିକି ନଗଦ ଆକାରରେ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍ । ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ୫ ଲକ୍ଷ ୫ ହଜାର ୮୧୭ ଜଣ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ । ଏଣିକି ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କଲେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ବଢ଼ିବ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି । ସେହିପରି ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (NATIONAL SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM-NSAP) ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭାଗ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏଣିକି ନଗଦ ଆକାରରେ ମିଳିବ ।
ବାଲେଶ୍ୱର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ୍ ପରିଚାଳନା ପୋର୍ଟାଲ୍ ବା ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେନ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ୩୬ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ୫ ଲକ୍ଷ ୫ ହଜାର ୮୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଠାରୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ଓ ୧୨ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୧୩ ଓ ୧୪ ତାରିଖରେ ବ୍ଲକ୍ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସର ୧୫ ତାରିଖରେ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭଳି ନିୟମିତ ଭାବେ ଭତ୍ତା ପାଇବେ । ଏଥି ସହିତ NSAP ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନଗଦ ଆକାରରେ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ । ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧି ଜାତୀୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧି ଜାତୀୟ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧି ଜାତୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ।
ଏଣିକି ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭାଗ ବାବଦ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭାଗ ପୂର୍ବଭଳି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହେବ ବୋଲି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା , ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ , ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର , ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ , ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଙ୍କ ସହିତ ମୟୁରଭଞ୍ଜ , କେନ୍ଦୁଝର , ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବାରୁ ପେନସନ ପାଉଥିବା ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁଥିଲା । ଏହି ସମ୍ବେଦନହୀନ ଓ ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ପ୍ରତିଶୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଆଉ ୫,୦୫,୮୧୭ ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଫଳରେ ସମୁଦାୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୧,୮୦,୮୨୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଚୁରେଶନ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅପେକ୍ଷାର ହେବ ଅନ୍ତ; ମିଳିବ ବକେୟା ଭତ୍ତା, ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବଜେଟ୍: ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୧ ଲକ୍ଷ ୬୫ ହଜାରକୁ ଛୁଇଁଲା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର