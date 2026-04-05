ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ, 5 ଲିଟର ଗ୍ୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ
ସହରାଞ୍ଚଳରେ 25 ଦିନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 45 ଦିନରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଗ୍ୟାସ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : April 5, 2026 at 7:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଉ ଖୋଲା ବଜାରରେ ମିଳିବନି ଗ୍ୟାସ l ଗ୍ୟାସ ବିକ୍ରି ନେଇ E-KYC କରାଯିବ l କେବଳ ଯାହା ନାଁରେ କାର୍ଡ ଥିବ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିରୁ ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ନେଇ ପାରିବେ l ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଓ ପେଟ୍ରୋଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସର କଳାବଜାରୀ ହେଉ ନାହିଁ । ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଆଜି ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର l
"ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବନାହିଁ ଗ୍ୟାସ । ଏହା ବେଆଇନ । କେବଳ ସୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଦୋକାନୀ ବା ଏଜେନ୍ସୀ ହିଁ ଗ୍ୟାସ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ । 5 ଲିଟର ଗ୍ୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ 5 ଲିଟର ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି l ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି । ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ମାନିବୁ । ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବିଚାର କରି ନେଇଛନ୍ତି । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୨୫ ଦିନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୪୫ ଦିନରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଗ୍ୟାସ । ୫ ଲିଟର ଗ୍ୟାସ ବାହାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେନି । ଗ୍ୟାସ ଓ ପେଟ୍ରୋଲରେ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ନାହିଁ। କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ।
ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି-
ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ୫ କେଜି ଚାଉଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୦ କେଜି ମିଳିବ । ତେବେ ସର୍ବମୋଟ୍ ୩ କୋଟି ୨୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବାକୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୫ କେଜି ଚାଉଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ୫ କେଜି ଚାଉଳ ଦେବେ । ତେବେ ଏନେଇ ମାସକୁ ୭୩୪ କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେବା ସହ ବର୍ଷକୁ ୮୮୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ।" ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଚାଉଳ ମିଳିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଆମେ ଶୁଣିବୁ ହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି କରୁ ନଥିଲେ । ଆମେ ଯାହା କଲେ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ହେଲେ ଆମେ ବିକାଶ କରିବୁ । ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର