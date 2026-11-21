ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ରେ ମିଳିବନି ମନଇଚ୍ଛା ମାର୍କ: ବନ୍ଦ ହେବ କଲେଜର ମନମାନି, ପ୍ରତିଟି ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ରହିବ ନଜର
ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ମାର୍କିଂ ଉପରେ CHSEର ରହିବ କଡ଼ା ନଜର । ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂରେ ରହିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଉପରେ ନଜର । ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରେ ଆଉଥରେ ହେବ ମାର୍କ ରିଭିୟୁ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 21, 2026 at 3:56 PM IST
CHSE PRACTICAL EXAM, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ଏଥର ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ବିଶେଷକରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛି CHSE । ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ମାର୍କ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ । ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖାତା ଓ ମାର୍କକୁ CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ।
ଜାନୁଆରୀ ୪ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା । ପିଲାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକ ମଜଭୁତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଥିଓରୀ ସିଲାବସ୍ ଓ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଢାଞ୍ଚା ଜାତୀୟ ସ୍ତର ସହ ସମାନ ଥିବାରୁ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବା ଉପରେ ପରିଷଦ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ।
ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ମାର୍କିଂ ଉପରେ CHSEର ରହିବ କଡ଼ା ନଜର । ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂରେ ରହିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଉପରେ ନଜର । ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରେ ଆଉଥରେ ହେବ ହେବ ମାର୍କ ରିଭିୟୁ । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୫ ସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି ।
ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଚ୍ଛାମୁତାବକ ମାର୍କ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯିବ । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ମାର୍କିଂରେ ଅନିୟମିତତା ରୋକିବା ସହ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହାପରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୦ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ । ଯେଉଁ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି CHSE ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ ୧୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଯାଏଁ ଚାଲିବ । ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ପରୀକ୍ଷା ଅବଧି ତିନି ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତେବେ ମୋଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ୨୨ ଦିନ ହିଁ ରହିବ. ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରଖାଯାଇଛି । ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ରଖାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ରୋକିବା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପୂର୍ବଭଳି ୫ ସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ।
ଏପଟେ ବିଜେବି କଲେଜର ଅଧକ୍ଷ ଦିପ୍ତିମୟୀ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆସିନାହିଁ କୌଣସି ଚିଠି । ଏଭଳି ହେଲେ ମାର୍କିଂରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଆନୁସାରେ ମାର୍କିଂ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ନଭେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- +୨ ପରୀକ୍ଷା: ବଢ଼ିଲା ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅବଧି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର