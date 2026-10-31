Ground Report: ସମ୍ବଲପୁର ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ 'ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ' ଅପହଞ୍ଚ , FRS ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା
Sambalpur Mobile Network Issue: ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 8ଟି ଗାଁରେ 500 ପରିବାରର 2000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ସ୍ବପ୍ନ ପାଲଟିଛି ! ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 31, 2026 at 2:17 PM IST
SAMBALPUR MOBILE NETWORK PROBLEM:
ସମ୍ବଲପୁର: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ FRS ସ୍କାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଢ଼ୁବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପାହାଡ଼ । ଗାଁର କୌଣସି ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିବାକୁ ହେଲେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ । ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିବା ବା କୌଣସି ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ । କେତେବେଳେ ପାହଡ଼ ତ ଆଉ କେତେ ବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ଆସୁଛି । ସରକାର 'ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର' ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏ ନାରା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅପହଞ୍ଚ ରହିଛି ।
FRS ସ୍କାନ ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଚଢ଼ନ୍ତି ପାହାଡ଼:
ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଟାମ୍ପରସିଂହା ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାନୁମତି ବେହେରା । ସେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ‘ପୋଷଣ ଟ୍ରେକର୍’ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ । ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଆସିବା ପରେ ଉପସ୍ଥାନ ପକାଇବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ । ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ FRS ସ୍କାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ । ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଥାଏ, ତେବେ ୧୦ରୁ ୧୫ କିମି ଦୂର କିସିଣ୍ଡା ବା ତିଳେଇମାଲ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ।
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାନୁମତି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ କିଛି କାମ କରି ହେଉନାହିଁ । ପ୍ରତି ମାସରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଓ ଛତୁଆ ଦେବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇ FRS କରାଯାଉଛି ।"
ଫେଲ୍ ମାରିଛି 'ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ !:
ଆଶା କର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ କିମ୍ବା CRPCMମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପ୍ ଜରିଆରେ କାମ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମାତ୍ର ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଡିଜିଟାଲ କାମରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି । ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାମ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । 'ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡିଜିଟାଲ ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର 8ଟି ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।
ଟାମ୍ପରସିଂହା ଗାଁ CRPCM ଅଞ୍ଜୁଲତା ଲୁହାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଟାମ୍ପରସିଂହା ଗାଁ ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାରରେ । ଗାଁ ଲୋକ 'ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ' କ'ଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସବୁ କାମକୁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିବା ପାଇଁ ଫୋନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ପାହାଡ଼ ଉପର ଅଥବା ନିକଟସ୍ଥ ବଞ୍ଜାରୀଟିକରା ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।"
ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ ଝିଅ ଦେବାକୁ ନାପସନ୍ଦ:
ଟାମ୍ପରସିଂହା ଗାଁର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହରାବତୀ ବେହେରା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କଥା କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗାଁରେ ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ ଏବେ ଭଲ ପାତ୍ରଟିଏ ବି ମିଳୁନି। କେହି ଏହି ଗାଁକୁ ଝିଅ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ।
ଜଣେ ସ୍ଥନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, 'ସରକାର ପରେ ସରକାର ବଦଳୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ତୁଟିଗଲାଣି । " ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ସାପ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ କିମ୍ବା ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ । ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । କେଉଁ ବି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ । ବିଜେଡି ହେଉକି ବିଜେପି କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ, କେହି ଆମ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି " ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭଗବାନ ଝାଙ୍କର ।
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି:
ଟାମ୍ପରସିଂହା ଗାଁର ସମାଜସେବୀ ମାନ୍ଧାତା ଲୁହାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଏହି ଗାଁ ପୂର୍ବରୁ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା । ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ । ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ । ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ ସାଂସଦ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । "
"ଆମ ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ DLC ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ତେଣୁ କାମ ଆଗକୁ ବଢୁନାହିଁ । ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଡିଜିଟାଲ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ" ବୋଲି ମାନ୍ଧାତା ଲୁହା କହିଛନ୍ତି ।
ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "ଏନେଇ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । BSNL ଅଧିକାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ନେଟୱର୍କ ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକ ପାଇଁ 44ଟି ନୂଆ ଟାୱାର ବସାଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଟାୱାର ପାଇଁ ଜମି ମଧ୍ୟ ଦିଆ ସରିଛି । ଏହି ସବୁ ଟାୱାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ବସିବ l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଟାୱାରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।"
ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା:
ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବଳ ଟାମ୍ପରସିଂହା ଗ୍ରାମ ନୁହେଁ ବରଂ ଲାଇକେରାବାହାଲ, ବଞ୍ଜାରୀଟିକରା, ମୁଣ୍ଡସାଲ, ମାରଙ୍ଗବାହାଲ, ଘୁଷୁରିଆବାହାଲ, ଟପୋପଡ଼ା ଓ ବାନ୍ଦୀଝରନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମାନ ସମସ୍ଯାରେ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି । 8ଟି ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 500ଟି ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି । ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ । ବଣଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭିତରେ ତ ଦୂରର କଥା, ଗାଁ ପରିସରରେ ବି ମୋବାଇଲର ନେଟୱର୍କ ବାର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ ।
2007-2008 ବର୍ଷରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାଓ ପ୍ରବଣ ଥିଲା । ମାତ୍ର 2014-2015ଠାରୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିପାରି ନାହିଁ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁରନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ବସାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି 8ଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାର ସଂଘର୍ଷରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ? ‘ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ର ଆଲୋକ ଏହି 8ଟି ଗାଁରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ? ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସମ୍ବଲପୁର ବାଘଲତ ଗାଁରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ ! ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ରୋଗୀ
ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରି ନିରାଶ, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କଲେ କୁରାଢିଲୋ ଗ୍ରାମବାସୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର