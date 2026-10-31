ETV Bharat / state

Ground Report: ସମ୍ବଲପୁର ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ 'ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ' ଅପହଞ୍ଚ , FRS ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା

Sambalpur Mobile Network Issue: ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 8ଟି ଗାଁରେ 500 ପରିବାରର 2000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ସ୍ବପ୍ନ ପାଲଟିଛି ! ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

No mobile network in sambalpur meghapal panchayat
ସମ୍ବଲପୁର ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 31, 2026 at 2:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

SAMBALPUR MOBILE NETWORK PROBLEM:

ସମ୍ବଲପୁର: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ FRS ସ୍କାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଢ଼ୁବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପାହାଡ଼ । ଗାଁର କୌଣସି ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିବାକୁ ହେଲେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ । ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିବା ବା କୌଣସି ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ । କେତେବେଳେ ପାହଡ଼ ତ ଆଉ କେତେ ବେଳେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ଆସୁଛି । ସରକାର 'ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର' ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏ ନାରା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅପହଞ୍ଚ ରହିଛି ।

FRS ସ୍କାନ ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଚଢ଼ନ୍ତି ପାହାଡ଼:

ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଟାମ୍ପରସିଂହା ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାନୁମତି ବେହେରା । ସେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ‘ପୋଷଣ ଟ୍ରେକର୍’ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ । ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଆସିବା ପରେ ଉପସ୍ଥାନ ପକାଇବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ । ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ FRS ସ୍କାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ । ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଥାଏ, ତେବେ ୧୦ରୁ ୧୫ କିମି ଦୂର କିସିଣ୍ଡା ବା ତିଳେଇମାଲ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ।

Women are standing on an elevated spot and talking on the phone.
ମହିଳାମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାନୁମତି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ କିଛି କାମ କରି ହେଉନାହିଁ । ପ୍ରତି ମାସରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଓ ଛତୁଆ ଦେବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇ FRS କରାଯାଉଛି ।"

A woman is standing on a high spot for mobile network.
ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଫେଲ୍‌ ମାରିଛି 'ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ !:

ଆଶା କର୍ମୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ କିମ୍ବା CRPCMମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପ୍‌ ଜରିଆରେ କାମ ଅପଡେଟ୍‌ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । ମାତ୍ର ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଡିଜିଟାଲ କାମରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି । ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାମ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି । 'ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡିଜିଟାଲ ବା ଅନଲାଇନ୍‌ରେ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର 8ଟି ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।

people of Meghapala Panchayat
ସମ୍ବଲପୁର ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାମାନେ (ETV Bharat)

ଟାମ୍ପରସିଂହା ଗାଁ CRPCM ଅଞ୍ଜୁଲତା ଲୁହାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଟାମ୍ପରସିଂହା ଗାଁ ଆଜି ବି ଅନ୍ଧାରରେ । ଗାଁ ଲୋକ 'ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ' କ'ଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସବୁ କାମକୁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍‌ ଜରିଆରେ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିବା ପାଇଁ ଫୋନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ପାହାଡ଼ ଉପର ଅଥବା ନିକଟସ୍ଥ ବଞ୍ଜାରୀଟିକରା ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।"

ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ ଝିଅ ଦେବାକୁ ନାପସନ୍ଦ:

ଟାମ୍ପରସିଂହା ଗାଁର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହରାବତୀ ବେହେରା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କଥା କହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗାଁରେ ନେଟୱର୍କ ନଥିବାରୁ ଏବେ ଭଲ ପାତ୍ରଟିଏ ବି ମିଳୁନି। କେହି ଏହି ଗାଁକୁ ଝିଅ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ।

Anganwadi worker Tapar Singa has opened the ‘Poshan Tracker’ app.
ଟାମ୍ପରସିଂହା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ‘ପୋଷଣ ଟ୍ରେକର୍’ ଆପ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି (ETV Bharat)
ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ:

ଜଣେ ସ୍ଥନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, 'ସରକାର ପରେ ସରକାର ବଦଳୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ତୁଟିଗଲାଣି । " ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

"ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ସାପ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ କିମ୍ବା ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ । ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । କେଉଁ ବି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ । ବିଜେଡି ହେଉକି ବିଜେପି କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ, କେହି ଆମ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି " ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭଗବାନ ଝାଙ୍କର ।

Passenger Waiting Shed in Meghapala Panchayat
ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ଷାଳୟ (ETV Bharat)

ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି:

ଟାମ୍ପରସିଂହା ଗାଁର ସମାଜସେବୀ ମାନ୍ଧାତା ଲୁହାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଏହି ଗାଁ ପୂର୍ବରୁ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା । ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ । ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ । ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ ସାଂସଦ ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । "

"ଆମ ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ DLC ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ତେଣୁ କାମ ଆଗକୁ ବଢୁନାହିଁ । ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଡିଜିଟାଲ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ" ବୋଲି ମାନ୍ଧାତା ଲୁହା କହିଛନ୍ତି ।

signboard to Tapar Singa Village
ସମ୍ବଲପୁର ଟାମ୍ପରସିଂହା ଗାଁ (ETV Bharat)


ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "ଏନେଇ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । BSNL ଅଧିକାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାର ନେଟୱର୍କ ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକ ପାଇଁ 44ଟି ନୂଆ ଟାୱାର ବସାଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଟାୱାର ପାଇଁ ଜମି ମଧ୍ୟ ଦିଆ ସରିଛି । ଏହି ସବୁ ଟାୱାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ବସିବ l ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକ ଟାୱାରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।"

ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା:

ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବଳ ଟାମ୍ପରସିଂହା ଗ୍ରାମ ନୁହେଁ ବରଂ ଲାଇକେରାବାହାଲ, ବଞ୍ଜାରୀଟିକରା, ମୁଣ୍ଡସାଲ, ମାରଙ୍ଗବାହାଲ, ଘୁଷୁରିଆବାହାଲ, ଟପୋପଡ଼ା ଓ ବାନ୍ଦୀଝରନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମାନ ସମସ୍ଯାରେ ଜୁଝି ହେଉଛନ୍ତି । 8ଟି ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 500ଟି ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି । ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ । ବଣଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭିତରେ ତ ଦୂରର କଥା, ଗାଁ ପରିସରରେ ବି ମୋବାଇଲର ନେଟୱର୍କ ବାର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ ।

2007-2008 ବର୍ଷରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାଓ ପ୍ରବଣ ଥିଲା । ମାତ୍ର 2014-2015ଠାରୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିପାରି ନାହିଁ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁରନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ବସାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି 8ଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାର ସଂଘର୍ଷରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ? ‘ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ର ଆଲୋକ ଏହି 8ଟି ଗାଁରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ? ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ସମ୍ବଲପୁର ବାଘଲତ ଗାଁରେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ ! ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ରୋଗୀ

ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରି ନିରାଶ, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କଲେ କୁରାଢିଲୋ ଗ୍ରାମବାସୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR MOBILE NETWORK PROBLEM
MEGHAPAL PANCHAYAT NETWORK ISSUE
ମେଘପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ
ସମ୍ବଲପୁର ମୋବାଇଲ ନେଟୱର୍କ ସମସ୍ୟା
PREGNANT WOMEN FRS SCAN SAMBALPUR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.