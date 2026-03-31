ଟାର୍ଗେଟ୍ ସମୟ ସରିଲା... ହାତଗଣତି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଖୋଜା; ନକ୍ସଲ ଲଢ଼େଇରେ ୨୩୯ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସହୀଦ
ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ମାଓ ବିପଦ ନାହିଁ । ୨୦୨୫ ଓ ୨୦୨୬ରେ ୧୫୬ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : March 31, 2026 at 5:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମାଓବାଦୀମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଟାର୍ଗେଟ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମାଓମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଅପରେଶନ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। କେବଳ କନ୍ଧମାଳରେ କିଛି ହାତଗଣତି (୮ରୁ ୯ ଜଣ) ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ନିକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେଶନ ଚାଲିଥିବା ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦେଢ଼ବର୍ଷରେ ୭୮ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ୨୭ ଏନକାଉଣ୍ଟର
ଏଡିଜି ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମାଓମୁକ୍ତ ନେଇ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ମାଓ ବିପଦ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ୨୦୨୫ ଓ ୨୦୨୬ରେ ୧୫୬ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ ଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ୨୦୨୫ ମସିହାରୁ ଚଳିତବର୍ଷର ଏଯାଏ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ୨୭ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଗରିଆବନ୍ଦରେ ୧୭ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ମିଳିତ ଅପରେଶନରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ୯ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ୪ ଜଣ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ୭୮ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ୪୨ ମାଓବାଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ଜଣ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। SOG, DVF, CRPF, BSF ଏବଂ ଆମ SIWର କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଛି।
୩୫୯ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ
ମାଓ ଅପରେଶନରେ ଏଯାଏ ୨୩୯ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ସହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ୧୪୨ ଜଣ, CRPF ର ୨୫ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, BSF ର ୧୫ଜଣ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସର ୩୮ ଜଣ, ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସର ୯ ଜଣ, CISF ର ୧୦ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀମାନେ ୩୫୯ ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟରେ ୮ ଜିଲ୍ଲା ମାଓମୁକ୍ତ
୨୦୧୨ରେ ଓଡ଼ିଶାର ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲା ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା। ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୯ଟି ଜିଲ୍ଲା ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରୁ ୮ଟି ଜିଲ୍ଲା ମାଓ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନକ୍ସଲ ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ନକ୍ସଲଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆଉ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡିଜି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି।
୨ ବର୍ଷ ଜାରି ରହିବ ଅପରେଶନ
ଏଡିଜି ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହାତଗଣତି ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୮ରୁ ୯ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ ସେମାନେ ବିପଦ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଡେଡଲାଇନ ସରିଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷାବାହିନୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହାନ୍ତି ସେଯାଏ ଅପରେଶନ ଜାରି ରହିବ। ଯେଭଳି ପୁନଃସଂଗଠିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଓ ଅପରେଶନ ଜାରି ରହିବ' ବୋଲି ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଏଡିଜି ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
