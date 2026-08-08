ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ; ବୀମା ନାହିଁ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ! ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ କି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ?
ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୫୬ ପ୍ରତିଶତ ଗାଡ଼ିର ବୈଧ ବୀମା ନଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : August 8, 2026 at 1:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ କଠୋର ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ବିନା ବୀମାରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଫଳରେ ଆଗକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମିଳିନପାରେ ଇନ୍ଧନ । ତେବେ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଏପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଗାଡ଼ି ଅଛି, ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୀମା ନାହିଁ ?
ବିନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏବେ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିନା ବୈଧ ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ନଦେବା ନେଇ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ୍, ଯଦି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଲଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ତେବେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାବେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୀମା ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବୀମା ନଥିଲେ ଇନ୍ଧନ ଦେବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଏବଂ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ତିନି ପକ୍ଷ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ।
କାହିଁକି ଏତେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ?
ଦେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ବିନା ବୈଧ ମୋଟର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି । ୨୦୨୩ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୩୦.୪୮ କୋଟି ଗାଡ଼ିର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ୧୬.୫୪ କୋଟି ଗାଡ଼ିର ବୀମା ନଥିଲା । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୫୬ ପ୍ରତିଶତ ଗାଡ଼ିର ବୈଧ ବୀମା ନଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ କରୁଛି ।
ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେବଳ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଗାଡ଼ିର କ୍ଷତି ପାଇଁ ନୁହେଁ-
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ, ଶରୀର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ହୁଏ, ତେବେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି କଭର କରିବ । ଭାରତର Motor Vehicles Act, 1988ର Section 146 ଅନୁସାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ରିସ୍କ କଭର କରୁଥିବା ବୈଧ ବୀମା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ଚିହ୍ନଟ-
କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ନୁହେଁ ,ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ଚିହ୍ନଟ । ସ୍ମାର୍ଟ ANPR (Automatic Number Plate Recognition) କ୍ୟାମେରାକୁ VAHAN ଡାଟାବେସ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ପରେ ଗାଡ଼ିର ବୀମା ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ହୋଇପାରିବ । ବିନା ବୀମାରେ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଡିଜିଟାଲ ଭାବେ ଇ-ଚାଲାଣ କାଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ enforcementର ଅଂଶ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ANPRକୁ VAHAN ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଭଳି technology-driven enforcementକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ।
'ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗକୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ'-
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିନା ବୀମାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବୀମା ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ SOP କିମ୍ବା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବୀମା କିପରି ଯାଞ୍ଚ ହେବ ?
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାଇଲଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରକୁ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାବେସ୍ ସହ ମେଳ କରାଯାଇପାରେ । ବୈଧ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ବୀମା ଥିଲେ ଇନ୍ଧନ ମିଳିବ । ବୀମା ଅବଧି ସରିଯାଇଥିଲେ କିମ୍ବା ବୈଧ କଭର ନଥିଲେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମଡେଲ୍ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଧନ ଦେବାକୁ ରୋକାଯାଇପାରେ । ତେବେ ଏହା କିପରି, କେଉଁ ସହରରେ, କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଓ କେଉଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ, ସେନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ତିମ SOP ଆସିବା ବାକି ଅଛି ।
ବୀମା ବିନା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ନୂଆ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ?
Motor Vehicles Actର Section 196 ଅନୁସାରେ ବିନା ବୀମାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପରାଧରେ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି; ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାରାଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ,କେବଳ ଜରିମାନା ନୁହେଁ, ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ସହ ବୀମା ଅନୁପାଳନକୁ ଯୋଡ଼ିବା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ । କେନ୍ଦ୍ରର ନୂଆ SOP ଓ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗାଡି ମାଲିକ ସାବଧାନ ! ଫିଟନେସ, ବୀମା ନଥିଲେ ରଦ୍ଦ ହେବ ଗାଡିର ପଞ୍ଜିକରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର