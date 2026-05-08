ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯୋଗାଣ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ

ଅସ୍ଥାୟୀ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟାଘାତ ସମ୍ପର୍କରେ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ (OMCs) ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ: ମିନତୀ ସିଂହ

No Petrol or Diesel Shortage in Odisha, OMCs Assure Public Amid Supply Concerns
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ OMCs (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 8, 2026 at 2:33 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଅଭାବ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ (OMC) ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ସ୍ଥିର ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି ।

ହଠାତ୍‌ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଚାହିଦା:


ସୂଚନାନୁସାରେ, ମେ’ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଠାତ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଏହାପରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସାମୟିକ ଭାବେ ଇନ୍ଧନ ଉପଲବ୍ଧତା କମ୍‌ ହେବାର ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏନେଇ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଷ୍ଟକ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ନିୟୋଜିତ:

ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍‌ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବିଭିନ୍ନ ଡିପୋ ଓ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟକ୍‌ର ରିୟଲ ଟାଇମ୍‌ ନିରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । କମ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଥିବା ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିବା ଓଏମସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏହା ସହ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଳ୍ପ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଖୁଚୁରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଇନ୍ଧନ କ୍ରୟ ନ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଇନ୍ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଖୁଚୁରା ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି, ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଇନ୍ଧନ କ୍ରୟ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଇନ୍ଧନ ଉପଲବ୍ଧତା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଓ ଅପଡେଟ୍‌ ପାଇଁ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।


ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଯେପରିକି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ରାୟଗଡା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡିକରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡି ଥିବା ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ନଥିବା କହି ପମ୍ପ ଗୁଡିକ ଇନ୍ଧନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ସହରରେ କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । କେତେକ ଜାଗାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦେବାରେ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗାଡି ପିଛା 300 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ତେଲ ଦେବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

