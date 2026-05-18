ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ତୈଳ ସଙ୍କଟ, ବେଆଇନ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ
ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇସେସ ଗ୍ରୁପ ବୈଠକରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଲୋକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବାକୁ ଅପିଲ୍ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 18, 2026 at 5:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ‘ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ସ୍ଵାଭାବିକ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ । ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ।’ ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇସେସ ଗ୍ରୁପ ବୈଠକରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାନଙ୍କରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ତୈଳ ସମସ୍ୟା ନଥିବା, ଯୋଗାଣ ସ୍ବାଭାବିକ ରହିଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତିକର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ।
ବେଆଇନ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି(ସୋମବାର) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇସେସ ଗ୍ରୁପ ବୈଠକ । ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଏଲପିଜି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ସାର ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା । ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ନଥିବାବେଳେ ବେଆଇନ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ।
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କଣ ନିବେଦନ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ?
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ସମସ୍ୟା ନଥିବା ଅଏଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଓ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି, ଅଯଥାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭିଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।’
‘କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ’:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ନିୟମିତ ଭାବେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି । ମନିଟରିଂ କରିବାକୁ ଆମ ତରଫରୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି କିଛି ସମସ୍ୟା ନଜର ଆସୁଛି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ସ୍ଵାଭାବିକ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ଼ କରୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋର୍ଡିଂ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ହୋଡିଂ ହୋଇଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡ଼ିଜେଲ ସିଜ୍ ହୋଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡ଼ିଜେଲ ହୋଡିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ସିଜ୍ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ।’
‘ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ’
IOCLର CGM କମଲ ସିଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ ବୈଠକରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସାମଗ୍ରୀର ସୁପରିଚାଳନା ଉପରେ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ସମସ୍ତ ମାର୍କେଟିଂ ଲୋକେସନ, ରିଟେଲ ଅଉଟଲେଟରେ ତୈଳ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି । ଲୋକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆମ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ତୈଳ ମହଜୁଦ ଅଛି ।’
ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ତୈଳ ବିତରକ କମ୍ପାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର