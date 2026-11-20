'ବାତ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟା ଭୟ ନାହିଁ'- ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ
'ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା, ନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ'- ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ରିପୋର୍ଟ:ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 20, 2026 at 5:57 PM IST
Floods Following Cyclone AKVAN, ଭୁବନେଶ୍ବର : ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର, ହେଲେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ । ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ, ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ହୋଇଥିଲା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳ । ଏବେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଆକଳନ, ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ । ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆକଭାନ ପରେ ସୂଚନା ଦେଲା ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ।
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା, ନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର । ହେଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଦେଇଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ । ରୁଷିକୁଲ୍ୟାରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏବେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ଶୁକ୍ରବାର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ ।
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପ୍ରଭାବରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ତେବେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଆକଳନ । ବିଭାଗ କହିଛି, ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରକୁ ଯିବନାହିଁ । ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯେପରି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ନପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ତେଣୁ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ ।
ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଓ ପୁରୀ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ କେବଳ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ । କାରଣ ନଦୀର ଜଳପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ସେଭଳି ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ଫଳରେ ମହାନଦୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ।
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷା ଓ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଜରୁରୀ । ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଭୟ ନାହିଁ । ତଥାପି ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ, ୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ: ଅଶାନ୍ତ ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର, ଗଞ୍ଜାମରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର