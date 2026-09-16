ETV Bharat / state

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭସାଣିରେ ବାଜିଲାନି ଡିଜେ: ବାଜା ବଜାଇ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

ପୂର୍ବରୁ ଡିଜେ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭସାଣି ସମୟରେ ପ୍ରାମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଓ ଢୋଲ, ଶିଙ୍ଗ ବାଜା ବଜାଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

No DJ music during the first phase of immersion: Devotees bid farewell to Lord Gajanan amidst traditional music.
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭସାଣିରେ ବାଜିଲାନି ଡିଜେ: ବାଜା ବଜାଇ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2026 at 10:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WITHOUT DJ GANESH IDOL IMMERSION, ବାଲେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗଣପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାଷାଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଯେମିତି କି ପୂର୍ବରୁ ଡିଜେ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଭସାଣି ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଓ ଢୋଲ, ଶିଙ୍ଗ ବାଜା ବଜାଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାସହ ଚାରିଟି ବକ୍ସ ଲଗାଇ ଗୀତ ବଜାଇ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ ବାଲିଘାଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ଯାଏ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଆଜି କନଭେଣ୍ଟ ଲାଇନରେ ଥିବା ଗଣେଶ ମେଢ଼ ସମେତ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମେଢ଼ର ବିସର୍ଜନ କରଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୧୮ ଓ ୨୦ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଜାନନଙ୍କ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଳନ ନେଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ।

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭସାଣିରେ ବାଜିଲାନି ଡିଜେ: ବାଜା ବଜାଇ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ନିଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆଜି ଭସାଣିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି । ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସବୁ ନିୟମ ମାନି ଚାଲୁଛନ୍ତି । ଏବେ ସବୁ ଭଲଭାବରେ ଚାଲିଛି । ଆମେ ଯେଉଁ ନୀତିନିୟମ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ କହିଥିଲୁ ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି । ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ସେମାନେ ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି । ଆମକୁ ଆଶା ଅଛି କି ଏଇଟା ଆଜି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ ଭସାଣି ହେଇଯିବ । ଏହାସହ ଆଗାମୀ ୧୮ ଓ ୨୦ କୁ ବି ଯେଉଁ ଭସାଣି ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଭଲ ପ୍ରକାରରେ ହେଇଯିବ । ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଟାଉନ ଏରିଆରେ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ତା’ ଛଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ପାଖାପାଖି ଦୁଇ-ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଯେତେ ବି ଭସାଣିର ରୁଟ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି । ଆମର ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟାପକ ଅଛି । ଏବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି, କେମିତି ଆମେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଡିଜେକୁ କମ୍ କରିବୁ । ଆମେ ଆଗାମୀ ପୂଜା ସମୟରେ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ରହିବ ।"


ଅନ୍ୟପଟେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଭସାଣିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ସେନେଇ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିବ ମାଲବିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଆମର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଥିଲା କି ଚାରିଟି ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସରୁ ଅଧିକ ବଜାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ୭୫ ଡେସିବେଲ୍ସରୁ ଅଧିକ ସାଉଣ୍ଡରେ ବଜାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହାଛଡ଼ା ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର, ନିଆଁ, ଆଦି ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ । ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉଚ୍ଚତା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ତାର ଓହଳି ପଡ଼ିଥିଲା ସେସବୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମରାମତି କରିଦେଇଛୁ । ମେଢ଼ ପାଇଁ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି । ୧୨ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ବହୁତ ଥର ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆମେ ରାତି ୧୦ଟା ସୁଦ୍ଧା ଭସାଣି ସାରିବା ପାଇଁ । ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ଅଘଟଣ: ହଂସୁଆ ନଦୀରେ ବୁଡି ୪ ଯୁବକଙ୍କ ସଲୀଳ ସମାଧି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବାହାରିନରେ ଭକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳିତ, ଯୋଗ ଦେଲେ ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

GANESH IDOL IMMERSION
BALESWAR GANESH IMMERSION
WITHOUT DJ GANESH IDOL IMMERSION
ଡିଜେ ବିନା ଭସାଣି
WITHOUT DJ GANESH IDOL IMMERSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.