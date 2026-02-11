ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଖାଇ ପାରିବନି ନାଲି ଆଖି ! ସୀମାନ୍ତ ଗଙ୍ଗାବାଡ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଗଙ୍ଗାବାଡରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିଛି । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉଦଘାଟନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ଗାଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ
Health Service In Gangabada ଗଜପତି: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବନି । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ ଗଙ୍ଗାବାଡରେ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି । ସୀମାନ୍ତରେ ଗାଁଟି ଥିବାରୁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ନାଲି ଆଖି ସହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉଦଘାଟନ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ।
ଗଙ୍ଗାବାଡରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା:
ସୀମାନ୍ତ ଗଙ୍ଗାବାଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା । ଏଥର ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁହଁ ଫୁଟାଣି ଭାଙ୍ଗିବ । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆଗୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉଦଘାଟନ ହେବା ପରେ ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାବାଡର ଲୋକେ । ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବେ । ଏପରିକି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରସବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ । ଏହାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଉଦଘାଟନ କରିବା ସହ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇଛି ।
ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା ଗଙ୍ଗାବାଡ:
ଦିନେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ପଡୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ । ଏହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା । ତେଣୁ ଏଠିକାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ରହିଥିଲା ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ।
‘ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେନି’:
ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ଗଙ୍ଗାବାଡ ଠାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଠା ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ବାରା ଲୋକେ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ନାହିଁ ।’
4 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତି:
ଏନେଇ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଧିକାରୀ ମିଷ୍ମଞ୍ଜଳି ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ ବ୍ଲକର ଗଙ୍ଗାବାଡ ଠାରେ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର । କେବଳ ଉଦଘାଟନ ହୋଇନି ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ’
‘ଆଉ ନାଲି ଆଖି ନୁହେଁ’:
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଳସ ଶବର କହିଛନ୍ତି, ‘ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଲୋକାର୍ପିତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଶେଷ କରି ଆନ୍ଧ୍ରର ବଡଭାଇ ପଣିଆକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଲୋକେ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ।’
‘ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା’:
ଗଙ୍ଗାବାଡର ସରପଞ୍ଚ ହରିବନ୍ଧୁ କାର୍ଜି କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା,ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବିଶେଷ କରି ଗଙ୍ଗାବାଡ ଓ କେରାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । ସାମାନ୍ୟ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କଇଁପୁର କିମ୍ବା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଯାହା ବହୁ ଦୂର ଥିଲା ଏବଂ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନଥିଲା । ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ମଞ୍ଜୁଷା ଉପରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । ଯାହାର ସମାଧାନ ଏବେ ହୋଇଛି ।’
