'ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇନାହିଁ'; 19ରେ ଲଘୁଚାପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
ଉତ୍ତର ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ଗତି କରିବ ।
Published : September 17, 2026 at 8:35 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । କେବଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗର (BoB) ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । IMD ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେନେରାଲ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଲଘୁଚାପ ସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ।
ଲଘୁଚାପ:
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ପାଖାପାଖି ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଓ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ତିନିରୁ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ । ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଉପକୂଳ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ । ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
IMD ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେନେରାଲ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । IMD କୌଣସି ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନାହିଁ । ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଣିବ । ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ ସଠିକ୍ ନ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲଗାତାର ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଯଦି ଏହାର ତୀବ୍ରତା କିମ୍ବା ଗତିପଥରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ବିଭାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18ରୁ ବଢିବ ବର୍ଷା
ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାଲକାନଗିରି, ବୁଡ଼ିଲା ପୋଟେରୁ ବ୍ରିଜ୍, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର