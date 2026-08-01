ରାଜପଥରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ନୀତି; ରିଂ ରୋଡର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୧୫ ମିଟର ‘ନୋ-ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ’ ଗ୍ରୀନ ଜୋନ
ଏହାର ବାହାରେ ସର୍ବାଧିକ ୨ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ରେଗୁଲେଟେଡ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ (RDZ)’ ଗଠନ କରାଯିବ ।
Published : August 1, 2026 at 2:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା । ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ସହର ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନୂତନ ‘ଅର୍ବାନ ଡି-କଞ୍ଜେସନ୍ ପଲିସି’ ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହି ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ରିଂ ରୋଡ୍ ଓ ବାଇପାସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ, ଅଗ୍ରାଧିକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ନିର୍ମିତ ନନ-ଆକ୍ସେସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇପାସ ଏବଂ ରିଂ-ରୋଡ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜନବସତି ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିକାଶ ହେଉଥିବାରୁ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଫଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବୃହତ ବିନିଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଫଳ ହେଉଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ନୂତନ ନୀତି ଆଣାଯାଇଛି ।
ବାଇପାସର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୧୫ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ନୋ-ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ’ ଗ୍ରୀନ ଜୋନ
ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାଇପାସ ଓ ରିଂ ରୋଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ଚାରି ଲେନ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ସେସ-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଡର ଭାବେ ବିକଶିତ ହେବ । ଏଥିରେ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଟୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଗାଡ଼ିର ଡିଜାଇନ ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୦୦ରୁ ୧୨୦ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ । ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ନ ଥାଇ କେବଳ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଓ ସ୍ଲିପ୍ ରୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତାୟାତ ହେବ । ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୫ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ । ସହରର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ସହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏକୀକୃତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ୫୦ ବର୍ଷର ସହର ବିସ୍ତାର, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଯାତାୟାତ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରିଂ ରୋଡ୍ ଓ ବାଇପାସର ରୁଟ ଏବଂ ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ପୃଥକ ସର୍ଭିସ ରୋଡ ନିର୍ମାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ରିଂ ରୋଡ କିମ୍ବା ବାଇପାସର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୧୫ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ନୋ-ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ’ ଗ୍ରୀନ ଜୋନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ଏହାର ବାହାରେ ସର୍ବାଧିକ ୨ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ରେଗୁଲେଟେଡ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ (RDZ)’ ଗଠନ କରାଯିବ । ଆବାସିକ, ବ୍ୟବସାୟିକ, ଶିଳ୍ପ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ବିକାଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବସତି ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଉଠିବାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ମାନଦଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହର ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ୬୦ରୁ ୭୫ ମିଟର ଏବଂ ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସହର ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୪୫ରୁ ୬୦ ମିଟର ‘ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱେ’ (RoW) ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ନୂଆ ବାଇପାସ୍ ଚାଲୁ ହେବା ପରେ ପୁରୁଣା ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଡି-ନୋଟିଫାଇ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ । ଯାହାକୁ ସହରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଡ଼କ ନେଟୱର୍କରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ।
ନୀତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଭାଗିଦାରି ପାଇଁ ଚାରିଟି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଖର୍ଚ୍ଚର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ବହନ, ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଜମି ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ଏସ୍ଜିଏସ୍ଟି ଓ ଖଣିଜ ରୟାଲ୍ଟି ଫେରସ୍ତ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜମି ଯୋଗାଣ କିମ୍ବା ‘ଭାଲ୍ୟୁ କ୍ୟାପଚର ଫାଇନାନ୍ସିଂ’ ମଡେଲରେ ସହଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଏହି ଆର୍ଥିକ ମଡେଲ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ପସନ୍ଦର ମଡେଲ ବାଛିବେ । ରିଂ ରୋଡ୍, ବାଇପାସ୍ ଓ ଏଲିଭେଟେଡ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଯାନବାହାନ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ । ବରଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ । ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଗତି ମିଳିବ । ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ୫ରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଭାରତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବୈଠକମାଳା; ସାମିଲ ହେବେ ୧୧ ସଦସ୍ୟ ଦେଶର ୮ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୨୦୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରତିନିଧି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ସୂଚୀରେ ସଂଶୋଧନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21ରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର