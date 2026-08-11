ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ ଘଟଣା: ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ହେଲେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂର ଶୁଣାଣୀ କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : August 11, 2026 at 10:45 PM IST
HIGH COURT ON CHAMELI OJHA, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ ହେବ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ରାୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ ନାହିଁ । ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂ ହେବାକୁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ତେବେ ଏହି ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂକୁ ବିରୋଧ କରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଚାମେଲିଙ୍କ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟିଂର ଶୁଣାଣୀ କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ । ତେବେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ।
ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ୨୧ ଜଣ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଜୁଲାଇ ୨୩ ତାରିଖରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ । ଅନାସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା । ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ରାୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ଚାମେଲିଙ୍କ ଓକିଲ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି,"ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେଶ୍ ଶୁଣାଣୀ ଥିଲା ଏବଂ ଚାମେଲି ଓଝା ଯିଏ କି ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଉକ୍ତ କେଶରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା । ସେକ୍ସନ୍ ୨୪ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଟ, ଅଧିକନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲି ୨୪(୨)(c) ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ୍ସ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡେଟରୀ ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଁଟା କି ଲାର୍ଜର ବେଞ୍ଚ, ଡିଭିଜନ୍ ବେଞ୍ଚ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର ବି ଏଇଟା ସେଟଲଡ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲ'। ଯେକୌଣସି ଆଗ୍ରିଭଡ୍ ପାର୍ଟିକୁ, ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତଙ୍କୁ, ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, ତାଙ୍କୁ କପି ଅଫ୍ ଦି ନୋଟିସ୍, କପି ଅଫ୍ ଦି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, ପ୍ରପୋଜଡ୍ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି କେଶରେ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ କପି ଅଫ୍ ଦି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ କି ନୋଟିସ୍ କେବେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ । ଉକ୍ତ କପିକୁ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ କି ଟିପଚିହ୍ନ ମାରି ସେ କପିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ କପିକୁ ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଥିରେ କେବଳ ନୋଟିସ୍ ହିଁ ଅଛି, ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍, ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ କପି ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଚାମେଲି ଓଝା ଏଥିପାଇଁ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଉକ୍ତ କପିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ତା'ସହିତ ୨୪(୨(c) ର ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡେଟରୀ ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ୧୫ ଦିନ ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିସ ଦେବାର ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ୧୫ ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି କେଶରେ ୧୫ ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଯାହାକୁ ଚାମେଲି ଓଝା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବି ସରିଛି । ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ୨୧ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହୀ ଯୋଉମାନେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଧଳ ଲଢ଼ୁଥିଲେ । ଆଜି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, "You file an affidavit to the facts"। ସେମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର କାଉଣ୍ଟର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯାହା କରିଛୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିଛୁ । ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ରାୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଲେ । ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ହେଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖକୁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଭର କରିବ । ହୁଏତ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ତାହା ସମୟ କହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯିବାର ପ୍ରତିବାଦ: ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏସପି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଧାରଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଯାଏ ... ନିର୍ଯାତନାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା