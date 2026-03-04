ETV Bharat / state

ନିଆରା ହୋଲି: ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଫୁଲରେ ହୁଏ ପାଳନ

କଟକର ରେକି ମିଶନରେ ଫୁଲରେ ପାଳନ ହୁଏ ହୋଲି । ପରସ୍ପରକୁ ଫୁଲ ଦେଇ ପାଳନ କରନ୍ତି ହୋଲି । ଏଥିସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ।

Holi 2026
ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବରଂ ଫୁଲରେ ହୋଲି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 4, 2026 at 7:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Holi 2026 କଟକ: ଆଜି ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି । ପରସ୍ପରକୁ ଫଗୁ ଲଗାଇ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ହୋଲି ପର୍ବକୁ ଚାରିଆଡେ ବେଶ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦିନ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲୋକ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଏହା ଆମର ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ରସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଯୁବପିଢି ମାନେ ବେଶ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି । କଟକର ରେକି ମିଶନରେ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବରଂ ଫୁଲରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ପରସ୍ପରକୁ ଫୁଲ ଦେଇ ହୋଲି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେକାର ନୁହେଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ।



26 ବର୍ଷ ଧରି ଫୁଲରେ ପାଳନ ହେଉଛି ହୋଲି:

କଟକର ରେକି ମିଶନରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 26 ବର୍ଷ ହେବ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବରଂ ଫୁଲରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ରେକି ମିଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ସନ୍ଥ କହିବା ମୁତାବକ, ‘କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହେଁ ବରଂ ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି ତାହାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଏଠାରେ ହୋଲି ଖେଳାଯାଏ । ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ।ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା ରଙ୍ଗର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ । ଯିଏ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏହି ଫୁଲ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭିତର ରଙ୍ଗକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ । ସେହି ଭାବ ବିନିମୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି କ୍ରମରେ ଏଠାରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଫୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ।’

Holi Celebration In Cuttack
ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବରଂ ଫୁଲରେ ହୋଲି (ETV Bharat Odisha)
ସବୁ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ସମାନ ନୁହେଁ । ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ରସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ସେ ରସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରସାୟନିକ କାରଖାନାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଛି । ଯାହାକି ଶରୀର ଉପରେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ । ସବୁ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ବିକିରଣ ଅଛି । ଫଗୁଣ ମାସରେ କିଛି ବିଶେଷ ଫୁଲ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଫୁଲ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଆସେ । ଏହି ସମୟରେ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ବହୁଳ ଭାବରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରକୃତି ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀସନ୍ଥ କହିଛନ୍ତି ।
Holi Celebration In Cuttack
ଲଉଡି ଖେଳ (ETV Bharat Odisha)
ଫଗୁଣରେ ପଳାଶ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର:

ଫଗୁଣ ମାସରେ ପଳାସ ଫୁଲ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ହୋଲି ପାଳନ ସମୟରେ ପଳାସ ଫୁଲକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

ହୋଲି ସହ ଲଉଡି ଖେଳ:

ଏଠାରେ କେବଳ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ହୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ।ପାରମ୍ପାରିକ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଲଉଡ଼ି ଦଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ଏହିଠାରେ ଖେଳା ଯାଇଥାଏ । କେତେବେଳେ ଦାସକାଠିଆ, କେତେବେଳେ କେନ୍ଦରା ଆଉ କେତେବେଳେ ପାଲା ଆୟୋଜନ କରି ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ।

Holi Celebration In Cuttack
ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବରଂ ଫୁଲରେ ହୋଲି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Watch: କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଉଡିଲା ଅବିର: ନେତା ଖେଳିଲେ ହୋଲି, ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଭଜନ କିର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜଧାନୀରେ ହୋଲିର ଧୁମ୍: ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଲେ ଯୁବପିଢ଼ି, ବିଧାୟକ ମେୟର ଖେଳିଲେ ହୋଲି

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଜମିଲା ରଙ୍ଗର ପର୍ବ: ହୋଲି ଖେଳିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଝରିଲା କବିତା

ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜମିଲା ରଙ୍ଗର ପର୍ବ, ଯାଜପୁର ଓ ଅନୁଗୋଳରେ ନେତା ଖେଳିଲେ ହୋଲି


‘ହୋଲି ସମୟରେ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ଏବେ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି । ଫଳରେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କେତେବେକେ ଆଖି ଖରାପ ହେଉଛି ତ କେତେବେକେ ଚର୍ମରୋଗ ଦେଖା ଯାଉଛି । ତେବେ ଫୁଲରେ ହୋଲି ଖେଳିଲେ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା ହୋଲି ପର୍ବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ’ ବୋଲି କଟକ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CUTTACK HOLI CELEBRATION
FLOWER HOLI
HOLI CELEBRATION
CUTTACK REKI MISSION
HOLI 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.