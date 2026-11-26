ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହିବନି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ଶିଶୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର, ଥଇଥାନ ଓ ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମ, ପୌରପାଳିକା ଓ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି l
Published : November 26, 2026 at 6:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ, ଶିଶୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହ ଅସହାୟ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର, ଥଇଥାନ ଓ ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମ, ପୌରପାଳିକା ଓ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆୟୋଗଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମ ଆୟୁକ୍ତ ଓ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବା ଏବଂ ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ଓ ଶିଶୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଚିହ୍ନଟ, ନିରାକରଣ ଓ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସହରଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପୌରସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଯଥା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବଜାର, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ନିର୍ମାଣସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ କରାଯିବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ପୋଲିସ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ; ପଚାରିଲେ, ରୋମ୍ ଗସ୍ତରେ କ'ଣ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା
ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଶିଶୁ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରଖିବା ସହ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ମାନସିକ ପରାମର୍ଶ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ସଂଗଠିତ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ରାକେଟ୍ ଓ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ ଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ’, ଗୃହରେ ଦୃଢ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ମହାନଗର ନିଗମ ଆୟୁକ୍ତ ଓ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତଦାରଖ କରିବା ସହ ନିୟମିତ ଅଗ୍ରଗତି ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର