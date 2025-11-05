ରାଜ୍ୟରେ ଉଭାନ ଶୀତ, ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପାଗରେ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍ବଳ୍ପ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Odisha Weather Update ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଉଭାନ ଶୀତ । ସାଧାରଣତଃ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳକୁ ଭୀଷଣ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । ଏଥର କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଏତେଟା ଅନୁଭୂତ ହେଉନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନାହିଁ । ଏଥିସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସ୍ବଳ୍ପ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସପ୍ତାହେ ପରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ।
ଏଥର ନଭେମ୍ବରରେ ସ୍ବଳ୍ପ ଶୀତ:
ରାଜ୍ୟରେ ସପ୍ତାହ ଯାଏ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ । ପୂର୍ବବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ନଭେମ୍ବରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଶୀତ ଅନୁଭଵ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ୩ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିବା ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଭାଗ ।
କେଉଁଠି କେତେ ତାପମାତ୍ରା ?
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୫.୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୪.୬ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଗରେ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ସ୍ବାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିବା କଥା ସେତିକି ରହିଛି । ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ ତାପମାତ୍ରା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁଠି କୁହୁଡି ପଡିନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ କୁହୁଡି ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।’
