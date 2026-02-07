ବିବାହ ହେଉ କି ରିସେପସନ, ଭଡାରେ ମିଳୁଛୁ ଓ୍ବେଡିଂ ଡ୍ରେସ୍; ନିବେଦିତାଙ୍କ ଏକ ଓର୍ ବାର୍ ଷ୍ଟୋର
ଭୁବନେଶ୍ବରର ବାପୁଜି ନଗରରେ ଥିବା ଏକ ଓର୍ ବାର୍ ରେଣ୍ଟିଂ ଶୋ ରୁମ୍ରେ ଭଡାରେ ମିଳୁଛି ଓ୍ବେଡିଂ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ । ଭଡ଼ା 1500 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 8000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସେ କଣ ପିନ୍ଧିବେ ? ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲିଆସେ ଡିଜାଇନର ପୋଷାକ ଆଉ ତାକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା ପରି ଅଳଙ୍କାର । ବ୍ରାଇଡ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗ୍ରୁମ୍ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ନିର୍ବନ୍ଧ, ହଳଦୀ, ମେହେନ୍ଧୀ, ବାହାଘର ଓ ରେସେପସନ୍ରେ କଣ ପିନ୍ଧିବେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାମୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କେହି କେହି ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କିଣନ୍ତି ଆଉ କାହାର ବଜେଟକୁ ସୁହାଉନଥିବାରୁ ମନକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହା କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କେବେ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିଛି ରେଣ୍ଟିଂ ଶୋରୁମ୍ । ଯେଉଁଠାରେ ଭଡାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ କମ୍ ଦରରେ ମିଳୁଛି ।
ଭଡାରେ ମିଳୁଛି ବ୍ରାଇଡାଲ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ:
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିବେଦିତା ନରୁଲା ବାପୁଜି ନଗରରେ ଏକ ଓର୍ ବାର୍ ନାମରେ ଏକ ରେଣ୍ଟିଂ ଶୋ ରୁମ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ପାର୍ଟି ଓ ଓ୍ବେଡିଂ ଓୟାର ସହ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଭଡାରେ ମିଳୁଛି । ନିର୍ବନ୍ଧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଳଦୀ, ମେହେନ୍ଦୀ ବିବାହ ଠାରୁ ରିସେପସନ, ପ୍ରି ଓ୍ବେଡିଂ ଓ ପୋଷ୍ଟ ଓ୍ବେଡିଂ ପାଇଁ ଲେହେଙ୍ଗା, ଗାଉନ, ଶାଢୀ ବିଚଗାଉନ, ସେରଓ୍ବାନୀ, ବ୍ଲେଜର, ସହ ପଗଡୀ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦରରେ ରେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଉଛି । ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟକୁ କମ୍ କରିବା ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି ନିବେଦିତା ରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରରେ ଭଳିକି ଭଳି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ରଖିଛନ୍ତି । ବ୍ରାଇଡ ଓ ଗ୍ରୁମଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ କିଣିପାରିବେ ।
ଏନେଇ ମାଲିକାଣୀ ନିବେଦିତା କହିଛନ୍ତି, " ଏକ ଓର ବାର ଏକ ରେଣ୍ଟିଂ କନସେପ୍ଟ । ମୋର ଏକ ବୁଟିକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଅଛି । ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଓ ଓ୍ବେଡିଂ ପାଇଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ରହିଛି । ବ୍ରାଇଡ ଗ୍ରୁମ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉଟଫିଟ ରେଣ୍ଟରେ ମିଳେ । ଛୋଟ ପିଲା, କଲେଜ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସିବି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ ଭଡାରେ ଡ୍ରେସ ଦେଉ । "
କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଭଡାରେ ମିଳେ ?
ଏକ ଓର୍ ବାର୍ରେ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଭଡ଼ା 1500 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 8000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସର ଦାମ 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ତାହା 8 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରେ ଭଡାରେ ମିଳୁପାରୁଛି । ଯାହା ଡିଜାଇନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ଏହାକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେବେ, ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଫେରାଇ ଦେବେ । ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 600 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଭଡାରେ ଡ୍ରେସ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଲିକାଣୀ ନିବେଦିତା ।
ନିବେଦିତାଙ୍କ ଏହି ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅଯଥା ସେରୱାନୀ କିମ୍ବା ଲେହେଙ୍ଗା କିଣିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଦେଢ଼ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମାତ୍ର 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିପାରିବେ ।
ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛନ୍ତି:
ନିବେଦିତା ନରୁଲା ନିଜେ ଡ୍ରେସ ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି । ନିଜ ପାଖରେ 10-15 ଜଣ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଯେମିତିକା ଡିଜାଇନର ଡ୍ରେସ ଦରକାର ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ତିଆରି କରି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ।
କେଉଁମାନେ ନିଅନ୍ତି ଭଡ଼ାରେ ଡ୍ରେସ ?
ନିବେଦିତା କହିଛନ୍ତି, " ଆମର ଏଠାରୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକ ନିଅନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଓଡି଼ଶା ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ୍ଯୁମ ନେଇଥାନ୍ତି । ଉଭୟ ବର କନ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଡାରେ ନେଇଥାନ୍ତି ଡ୍ରେସ ଓ ଅଳଙ୍କାର । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦିଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଟ୍ରୋ ସହରରେ ଏହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି । ନିର୍ଭନ୍ଧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରି ୱେଡିଂ, ହଳଦୀ, ମେହେନ୍ଦୀ, ବିବାହ ଓ ରିସେପ୍ସନ ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେସ ଭଡାରେ ନେଇଥାନ୍ତି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ।"
କାହିଁକି ବଢିଛି ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ?
ଏବେକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ ନtଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ସଭିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି । ଦାମ୍ ଅଧିକ ହେତୁ ଅନେକ ୱେଡିଂ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି । କିଣିଲେ ବି ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଥର ବ୍ୟବହାର ପରେ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼େ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ଟେନସନ ନାହିଁ। ଭଡ଼ାରେ ନେବେ, ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଫେରାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିବେଦିତା ।
କେବେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ବିଜନେସ ?
2020 ମସିହା ଫେବୁଆରି 21 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା (ଏକ ଓ୍ବାର ଅର) । ହେଲେ କୋଭିଡ ପାଇଁ ଧୀମା ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 600 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଭଡାରେ ଡ୍ରେସ ନେଉଛନ୍ତି । ଆରମ୍ଭ ରୁ 300-400 ଜଣ ଭଡ଼ା ଡ୍ରେସ ନେଉଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିବେଦିତା ।
କିଏ ଏହି ନିବେଦିତା ?
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିବେଦିତା ନରୁଲା, ବୟସ 44 ବର୍ଷ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନାର ସାଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍କିଲ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭକି ଭାବରେ ସ୍କିଲ ବଢ଼ାଯିବ ସେନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଏହା ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏକ ଓର୍ ବାର୍ ?
ନିବେଦିତା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁ ଥର ରାମ୍ପ ଶୋ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସେହିଥିରି ଲୋକେ ଦେଖି ଆମ ରେଣ୍ଟିଂ ହାଉସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।
କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଏଭଳି ବିଜିନେସ:-
ନିବେଦିତା କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କିଲିଂ ରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖେ । ବିବାହ ଓ ଅନେକ ପାର୍ବପାବାଣୀ ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି । ଯଥା ଡ୍ରେସ ଓ ଜୁଏଲାରୀ ଆଦି । କିନ୍ତୁ ତାହା ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପରେ ଆଉ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିବାହ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହାକୁ ନେଇ କୋଭିଡ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଓ ଲୋକଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । "ମୋର ଚାକିରି କରିବାର 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣୀ, ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଣ ପାଇଁ ପଛରେ ରହିଯାଉଛି ମୁଁ ଭାବିଲି । ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ହ୍ଯାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ । ତଥାପି ଆର ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଓ କ୍ଲାସି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ କାହିଁକି ନୁହଁନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି । ସେହି ଗ୍ୟାପକୁ ମୁଁ ଆନାଲାଇଜ କରି ଏପରି ଏକ ରେଣ୍ଟିଂ ହାଉସ ଖୋଲିଲି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ।
ଭଡାରେ ଡ୍ରେସ ନେଇ ଗ୍ରାହକ ଖୁସି:
କମ୍ ଟଙ୍କାର ଦାମି ଡ୍ରେସ ଭଡାରେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଖୁସି । ଏନେଇ ଗ୍ରାହକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପାରିବାର ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ବିଶେଷ କରି ବାହାଘର ଆସିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେସ ଓ ଗହଣାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଭଳି ଭଡାରେ ଡ୍ରେସ ନେଇଥାନ୍ତି । ଯେମିତି ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି । "
ଗ୍ରାହକ ରାକେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏଠାରୁ ଡ୍ରେସ ନେଇଥାନ୍ତି । ଭଲ ଡ୍ରେସ ହାଇଜେନିକ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଡ୍ରେସ କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ । ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ ବଜାରରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ତାହା ଅଳପ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିପାରୁଛି । ଯାହା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତତ ପାରିବାରକୁ ସୁହାଉଛି ।
ନିବେଦିତାଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମ୍ୟାରେଜ ଫକସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମାଇବା ସହ ଗ୍ଲାମର ବଢାଇବ ।
