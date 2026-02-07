ETV Bharat / state

ବିବାହ ହେଉ କି ରିସେପସନ, ଭଡାରେ ମିଳୁଛୁ ଓ୍ବେଡିଂ ଡ୍ରେସ୍‌; ନିବେଦିତାଙ୍କ ଏକ ଓର୍‌ ବାର୍‌ ଷ୍ଟୋର

ଭୁବନେଶ୍ବରର ବାପୁଜି ନଗରରେ ଥିବା ଏକ ଓର୍‌ ବାର୍‌ ରେଣ୍ଟିଂ ଶୋ ରୁମ୍‌ରେ ଭଡାରେ ମିଳୁଛି ଓ୍ବେଡିଂ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ । ଭଡ଼ା 1500 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 8000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।

Nivedita Narula (centre) flanked by models at a ramp show
ଏକ ରାମ୍ପ ଶୋ’ରେ ମଡେଲମାନଙ୍କ ସହିତ ନିବେଦିତା ନରୁଲା (ମଧ୍ୟଭାଗ) (ETV BHARAT ODISHA)
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସେ କଣ ପିନ୍ଧିବେ ? ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲିଆସେ ଡିଜାଇନର ପୋଷାକ ଆଉ ତାକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା ପରି ଅଳଙ୍କାର । ବ୍ରାଇଡ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗ୍ରୁମ୍‌ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ନିର୍ବନ୍ଧ, ହଳଦୀ, ମେହେନ୍ଧୀ, ବାହାଘର ଓ ରେସେପସନ୍‌ରେ କଣ ପିନ୍ଧିବେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାମୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, କେହି କେହି ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କିଣନ୍ତି ଆଉ କାହାର ବଜେଟକୁ ସୁହାଉନଥିବାରୁ ମନକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଏହା କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କେବେ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିଛି ରେଣ୍ଟିଂ ଶୋରୁମ୍‌ । ଯେଉଁଠାରେ ଭଡାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ କମ୍‌ ଦରରେ ମିଳୁଛି ।

eek aur baar
ଏକ ଓର୍‌ ବାର୍‌ ରେଣ୍ଟିଂ ଶୋ ରୁମ୍‌ (ETV BHARAT ODISHA)

ଭଡାରେ ମିଳୁଛି ବ୍ରାଇଡାଲ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ:

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିବେଦିତା ନରୁଲା ବାପୁଜି ନଗରରେ ଏକ ଓର୍‌ ବାର୍‌ ନାମରେ ଏକ ରେଣ୍ଟିଂ ଶୋ ରୁମ୍‌ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ପାର୍ଟି ଓ ଓ୍ବେଡିଂ ଓୟାର ସହ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଭଡାରେ ମିଳୁଛି । ନିର୍ବନ୍ଧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଳଦୀ, ମେହେନ୍ଦୀ ବିବାହ ଠାରୁ ରିସେପସନ, ପ୍ରି ଓ୍ବେଡିଂ ଓ ପୋଷ୍ଟ ଓ୍ବେଡିଂ ପାଇଁ ଲେହେଙ୍ଗା, ଗାଉନ, ଶାଢୀ ବିଚଗାଉନ, ସେରଓ୍ବାନୀ, ବ୍ଲେଜର, ସହ ପଗଡୀ ମଧ୍ୟ କମ୍‌ ଦରରେ ରେଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଉଛି । ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟକୁ କମ୍‌ କରିବା ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି ନିବେଦିତା ରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରରେ ଭଳିକି ଭଳି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ରଖିଛନ୍ତି । ବ୍ରାଇଡ ଓ ଗ୍ରୁମଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ କିଣିପାରିବେ ।

eek aur baar Nivedita Narulas Venture Redefines Wedding Couture In Odisha, Rents Dresses For Bride, Groom
ନିବେଦିତାଙ୍କ ଅଭିନଵ ପ୍ରୟାସ କମ୍‌ ଦାମ୍‌ରେ ଭଡାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦାମୀ ଓ୍ବେଡିଂ ଡ୍ରେସ୍‌, (ETV BHARAT ODISHA)

ଏନେଇ ମାଲିକାଣୀ ନିବେଦିତା କହିଛନ୍ତି, " ଏକ ଓର ବାର ଏକ ରେଣ୍ଟିଂ କନସେପ୍ଟ । ମୋର ଏକ ବୁଟିକ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଅଛି । ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଓ ଓ୍ବେଡିଂ ପାଇଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ରହିଛି । ବ୍ରାଇଡ ଗ୍ରୁମ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉଟଫିଟ ରେଣ୍ଟରେ ମିଳେ । ଛୋଟ ପିଲା, କଲେଜ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସିବି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ ଭଡାରେ ଡ୍ରେସ ଦେଉ । "

କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଭଡାରେ ମିଳେ ?

ଏକ ଓର୍‌ ବାର୍‌ ଷ୍ଟୋରର କଷ୍ଟ୍ଯୁମ ରାମ୍ପ ଶୋରେ
ଏକ ଓର୍‌ ବାର୍‌ ଷ୍ଟୋରର କଷ୍ଟ୍ଯୁମ ରାମ୍ପ ଶୋରେ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏକ ଓର୍‌ ବାର୍‌ରେ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ଭଡ଼ା 1500 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 8000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସର ଦାମ 60 ହଜାର ଟଙ୍କା ତାହା 8 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରେ ଭଡାରେ ମିଳୁପାରୁଛି । ଯାହା ଡିଜାଇନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ । ଏହାକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେବେ, ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଫେରାଇ ଦେବେ । ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 600 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଭଡାରେ ଡ୍ରେସ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଲିକାଣୀ ନିବେଦିତା ।

ନିବେଦିତାଙ୍କ ଏହି ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅଯଥା ସେରୱାନୀ କିମ୍ବା ଲେହେଙ୍ଗା କିଣିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଦେଢ଼ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମାତ୍ର 10-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିପାରିବେ ।

ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛନ୍ତି:

ନିବେଦିତାଙ୍କ ଏକ ଓର୍‌ ବାର୍‌ ଷ୍ଟୋର
ନିବେଦିତାଙ୍କ ଏକ ଓର୍‌ ବାର୍‌ ଷ୍ଟୋର (ETV BHARAT ODISHA)

ନିବେଦିତା ନରୁଲା ନିଜେ ଡ୍ରେସ ଡିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି । ନିଜ ପାଖରେ 10-15 ଜଣ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଯେମିତିକା ଡିଜାଇନର ଡ୍ରେସ ଦରକାର ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ତିଆରି କରି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ।


କେଉଁମାନେ ନିଅନ୍ତି ଭଡ଼ାରେ ଡ୍ରେସ ?

ଭଡାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଜୁଏଲାରୀ
ଭଡାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଜୁଏଲାରୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ନିବେଦିତା କହିଛନ୍ତି, " ଆମର ଏଠାରୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକ ନିଅନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଓଡି଼ଶା ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ୍ଯୁମ ନେଇଥାନ୍ତି । ଉଭୟ ବର କନ୍ୟା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଡାରେ ନେଇଥାନ୍ତି ଡ୍ରେସ ଓ ଅଳଙ୍କାର । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦିଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଟ୍ରୋ ସହରରେ ଏହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି । ନିର୍ଭନ୍ଧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରି ୱେଡିଂ, ହଳଦୀ, ମେହେନ୍ଦୀ, ବିବାହ ଓ ରିସେପ୍ସନ ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେସ ଭଡାରେ ନେଇଥାନ୍ତି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ।"

କାହିଁକି ବଢିଛି ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ?
ଏବେକାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ ନtଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ସଭିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି । ଦାମ୍ ଅଧିକ ହେତୁ ଅନେକ ୱେଡିଂ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି । କିଣିଲେ ବି ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଥର ବ୍ୟବହାର ପରେ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡ଼େ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ଟେନସନ ନାହିଁ। ଭଡ଼ାରେ ନେବେ, ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଫେରାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିବେଦିତା ।


କେବେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ବିଜନେସ ?

Wedding weare rent
କମ୍‌ ଦାମ୍‌ରେ ଦାମୀ ଓ୍ବେଡିଂ ଡ୍ରେସ୍‌ (ETV BHARAT ODISHA)


2020 ମସିହା ଫେବୁଆରି 21 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା (ଏକ ଓ୍ବାର ଅର) । ହେଲେ କୋଭିଡ ପାଇଁ ଧୀମା ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 600 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଭଡାରେ ଡ୍ରେସ ନେଉଛନ୍ତି । ଆରମ୍ଭ ରୁ 300-400 ଜଣ ଭଡ଼ା ଡ୍ରେସ ନେଉଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିବେଦିତା ।

କିଏ ଏହି ନିବେଦିତା ?

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିବେଦିତା ନରୁଲା, ବୟସ 44 ବର୍ଷ । ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫ୍ୟାସନ ଡିଜାଇନାର ସାଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍କିଲ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭକି ଭାବରେ ସ୍କିଲ ବଢ଼ାଯିବ ସେନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଏହା ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ।

Nivedita Narula's couture being presented at a fashion show
ଏକ ଫ୍ୟାଶନ ଶୋ’ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ନିବେଦିତା ନରୁଲାଙ୍କ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ (ETV BHARAT ODISHA)

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏକ ଓର୍‌ ବାର୍‌ ?

ନିବେଦିତା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁ ଥର ରାମ୍ପ ଶୋ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ସେହିଥିରି ଲୋକେ ଦେଖି ଆମ ରେଣ୍ଟିଂ ହାଉସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ।



କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଏଭଳି ବିଜିନେସ:-
ନିବେଦିତା କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କିଲିଂ ରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖେ । ବିବାହ ଓ ଅନେକ ପାର୍ବପାବାଣୀ ପାଇଁ ବଜାରରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି । ଯଥା ଡ୍ରେସ ଓ ଜୁଏଲାରୀ ଆଦି । କିନ୍ତୁ ତାହା ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପରେ ଆଉ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିବାହ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହାକୁ ନେଇ କୋଭିଡ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଓ ଲୋକଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । "ମୋର ଚାକିରି କରିବାର 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣୀ, ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଣ ପାଇଁ ପଛରେ ରହିଯାଉଛି ମୁଁ ଭାବିଲି । ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ହ୍ଯାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ । ତଥାପି ଆର ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଏତେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଓ କ୍ଲାସି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ କାହିଁକି ନୁହଁନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି । ସେହି ଗ୍ୟାପକୁ ମୁଁ ଆନାଲାଇଜ କରି ଏପରି ଏକ ରେଣ୍ଟିଂ ହାଉସ ଖୋଲିଲି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ।

ଫ୍ୟାଶନ ଶୋରେ ନିବେଦିତାଙ୍କ ଶୋରୁମ୍‌ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ
Nivedita Narula's Venture Redefines Wedding Couture In Odisha, Rents Dresses For Bride, Groom (ETV BHARAT ODISHA)

ଭଡାରେ ଡ୍ରେସ ନେଇ ଗ୍ରାହକ ଖୁସି:

କମ୍‌ ଟଙ୍କାର ଦାମି ଡ୍ରେସ ଭଡାରେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଖୁସି । ଏନେଇ ଗ୍ରାହକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପାରିବାର ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ବିଶେଷ କରି ବାହାଘର ଆସିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେସ ଓ ଗହଣାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଭଳି ଭଡାରେ ଡ୍ରେସ ନେଇଥାନ୍ତି । ଯେମିତି ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛନ୍ତି । "

ଗ୍ରାହକ ରାକେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏଠାରୁ ଡ୍ରେସ ନେଇଥାନ୍ତି । ଭଲ ଡ୍ରେସ ହାଇଜେନିକ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଡ୍ରେସ କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ । ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ ବଜାରରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ତାହା ଅଳପ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିପାରୁଛି । ଯାହା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତତ ପାରିବାରକୁ ସୁହାଉଛି ।

ଏକ ଓର୍‌ ବାର୍‌ରେ ମିଳୁଛି କମ୍‌ ଦାମ୍‌ରେ ଦାମୀ ଡ୍ରେସ୍‌
ଏକ ଓର୍‌ ବାର୍‌ରେ ମିଳୁଛି କମ୍‌ ଦାମ୍‌ରେ ଦାମୀ ଡ୍ରେସ୍‌ (ETV BHARAT ODISHA)

ନିବେଦିତାଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି । ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମ୍ୟାରେଜ ଫକସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମାଇବା ସହ ଗ୍ଲାମର ବଢାଇବ ।

