ନୀତି ଆୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ; ସାମିଲ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସିଏସ, ଅଭିଭାଷଣ ପାଇଁ କସରତ
ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 8, 2026 at 3:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତା ୧୧ ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନୀତି ଆୟୋଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ ବୈଠକ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ୧୦ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଚଳିତବର୍ଷ ବୈଠକର ଥିମ ରହିଛି ‘ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ’ । ଗତବର୍ଷ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଆକ୍ସନ ଟେକେନ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କସରତ ଚାଲିଛି ।
ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନୀତି ଆୟୋଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲ ବୈଠକ । ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ । ଗତ ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁବିଧ ଟାସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଗତବର୍ଷ ବୈଠକରେ ମିଳିଥିବା ଟାସ୍କ ବା ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଆଧାର କରି ଆସନ୍ତା ବୈଠକ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ।
ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଦେଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ଏନେଇ ସବୁ ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଗତବର୍ଷ ମେ ୨୪ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନୀତି ଆୟୋଗର ଦଶମ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁପାଳନ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା । ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଚୂଡାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆସନ୍ତା ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାଖଲ କରିବେ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଦାବି ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କସରତ ଜୋରଦାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, "ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକର ଚଳିତବର୍ଷ ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ । ଏଜେଣ୍ଡା ଆଧାରିତ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେବେ । ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ, ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କ ବିକାଶ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅବଗତ କରିବେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବଦରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ସମ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ।"
ଗତ ନୀତି ଆୟୋଗ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ୨୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଶିଳ୍ପ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଶକ ଅନୁକୂଳ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ଏମଏସଏମଇ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି, ଜଳସମ୍ପଦ ଓ ପଂଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ପଦକ୍ଷେପ ବାବଦରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଆଇଟି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶ୍ରମ, ଗୃହ ବିଭାଗ ଓ ଓସଡମାକୁ ମାଗାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ; ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସୂତ୍ର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର