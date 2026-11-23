ମଣିଷଙ୍କ ପରିସ୍ରାରୁ ତିଆରି ହେବ ସାର! NIT ରାଉରକେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ, ୯୮% ଫସଫରସ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ସଫଳତା
ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ମୂତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱଯୁକ୍ତ 'ଷ୍ଟ୍ରୁଭାଇଟ୍' ସାର; ୫ ଲିଟର ରିଆକ୍ଟରରେ ୯୮%ରୁ ଅଧିକ ଫସଫରସ୍ ଉଦ୍ଧାର, ୫୦୦ ଲିଟର ପାଇଲଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ଭାବନା। ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : November 23, 2026 at 2:58 PM IST
ରାଉରକେଲା: ମଣିଷଙ୍କ ପରିସ୍ରାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସାର। ଅପଚୟ ହେଉଥିବା ମୂତ୍ରରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାର ତିଆରି କରିବାର ଏକ ନୂଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି NIT ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକ। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ରାରୁ ଫସଫରସ୍ ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ 'ଷ୍ଟ୍ରୁଭାଇଟ୍' ନାମକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ମୁକ୍ତ କରୁଥିବା ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ସୁପରିଚାଳନା ସମ୍ଭବ ହେବ, ଅନ୍ୟପଟେ ପାରମ୍ପରିକ ରାସାୟନିକ ସାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମଧ୍ୟ କମିପାରିବ।
- କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସାର ?
ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ଓ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସଫରସ୍ ଓ ପୋଟାସିୟମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ତିନୋଟି ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ NPK ସାର। ତେବେ ଶିଳ୍ପସ୍ତରରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିପୁଳ ଶକ୍ତି ଓ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଉପଯୋଗୀ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଦିଗରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି NIT ରାଉରକେଲାର ବୈଜ୍ଞାନିକ।
ଏଥିପାଇଁ ଗବେଷକମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ପଦ୍ଧତିର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଯାଏ। ଫଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ରୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆୟନ୍ ବାହାରି ପରିସ୍ରାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ସହ ମିଶି ଷ୍ଟ୍ରୁଭାଇଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ବାହାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଲବଣ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ।
- ୫ ଲିଟର ରିଆକ୍ଟରରେ ୯୮%, ୩୫ ଲିଟରରେ ୯୧% ସଫଳତା
ଗବେଷଣା ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ରେ କାଦୁଅ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଜମିବା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗବେଷକମାନେ 'ରିଭର୍ସ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍' ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ରେ ଜମିଥିବା ଆବରଣକୁ ହଟାଯାଏ।
ଗବେଷକମାନେ ୫ ଲିଟର ଓ ୩୫ ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ରିଆକ୍ଟରରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ୫ ଲିଟର ରିଆକ୍ଟରରେ ୯୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ୩୫ ଲିଟର ରିଆକ୍ଟରରେ ୯୧ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଫସଫରସ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଷ୍ଟ୍ରୁଭାଇଟ୍ର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ XRD ଓ FTIR ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।
- NPK ସାର ସହ ତୁଳନୀୟ ଫଳାଫଳ
କେବଳ ଲାବରେଟୋରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୀମିତ ନରଖି ଏହି ସାରର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ବେସିଲ୍, ଲୋବିଆ ଓ ଭେଣ୍ଡି ଭଳି ଫସଲରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ NPK ସାର ସହ ତୁଳନୀୟ ଭାବେ ଗଛର ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହା ସହାୟକ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
NIT ରାଉରକେଲାର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ମେଡିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପି. ବାଲାସୁବ୍ରମଣ୍ୟନ୍ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
- ୫୦୦ ଲିଟର ପାଇଲଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ଭାବନା
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ତରରେ ଉପଯୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଗବେଷକମାନେ। କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରୁଭାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ୩୫ ଲିଟର ରିଆକ୍ଟରରେ ଏହା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଜନକ ହେଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ସହ ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା।
୫୦୦ ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇଲଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଏହି ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ନିବେଶ ଫେରସ୍ତ ସମୟ ୬.୫୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହାର (IRR) ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।
ଏହି ଗବେଷଣାରେ NIT ରାଉରକେଲାର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପି. ବାଲାସୁବ୍ରମଣ୍ୟନ୍, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଜେ. ଶିବରମଣ ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜଙ୍କ ସହ ଗବେଷିକା ଅଲିଶା ଜାଫର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଗବେଷଣା ପ୍ରବନ୍ଧ 'ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ୱାଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ'ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର