ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ଗବେଷକଙ୍କ ସଫଳତା; ବିନା ସୀସାରେ ଆଲୋକ ବାହାରିବ, ଉତ୍ତାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବ
ଗବେଷକମାନେ ବିସମଥ-ଆଧାରିତ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦାର୍ଥରେ ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୀସା ବ୍ୟବହାର ନକରି ଆଲୋକ ବାହାର କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି।
Published : October 28, 2026 at 6:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅତିବାଇଗଣୀ (Ultraviolate) ଆଲୋକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ କରିପାରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (National Institute of Technology - NIT) ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକମାନେ। ଆଇଆଇଟି ଗୁଆହାଟୀ, ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ନାଇଜରର ଗବେଷକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ, ସେନସର ଓ ଉନ୍ନତ ଆଲୋକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ କରୁଥିବା ଅନେକ ପଦାର୍ଥରେ ସୀସା (ଲେଡ୍) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ସୀସା ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହାର ଏକ ନିରାପଦ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗବେଷକମାନେ ବିସମଥ-ଆଧାରିତ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦାର୍ଥରେ ଜୈବିକ ଓ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୀସା ବ୍ୟବହାର ନକରି ଆଲୋକ ବାହାର କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି।
ଏହି ଗବେଷଣାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପତ୍ରିକା ‘ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସି’ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ସରୋଜ ଏଲ୍ ସାମଲ ଓ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ଶୁଭାଶିଷ ସାହୁ ଏହି ଗବେଷଣାର ସହ-ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଇଆଇଟି ଗୁଆହାଟୀର ପ୍ରଫେସର ପରମେଶ୍ୱର କେ. ଆୟର ଓ ଚକାଳି ଶ୍ରୀନିବାସ, ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେର ରଜନୀକାନ୍ତ ରଣା ଏବଂ ନାଇଜରର ପ୍ରଫେସର ହିମାଂଶୁ ଏସ୍. ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାଶ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଗବେଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ବିସମଥ-ଆଧାରିତ ପଦାର୍ଥର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଗରମ କଲେ ଏହା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଅତିବାଇଗଣୀ ଆଲୋକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏହା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ କରେ। ପୁନର୍ବାର ଆର୍ଦ୍ରତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏହା ଜଳ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ନୀଳ ଆଲୋକ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପରିବେଶର ଉତ୍ତାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁନର୍ବାର କରାଯାଇ ପାରିବ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଫେସର ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ବିସମଥ - ଆଧାରିତ ଜୈବିକ-ଅଜୈବିକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ହାଲାଇଡ୍ ଯୌଗିକକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସରଳ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଗଠନ ଓ ଆଲୋକ ବିକିରଣ କ୍ଷମତାରେ ପୁନର୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ଏହି ପଦାର୍ଥର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ।"
'ଏହି ଆବିଷ୍କାର ଜାଲିଆତି ଓ ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଦସ୍ତଖତ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଲେବଲ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ୟୁଭି ଆଲୋକରେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ କରି ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରାମାଣିକତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ' ବୋଲି ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଗୋଦାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ ଆଧାର କରି ସେନ୍ସର୍ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଏହାର ଆଲୋକ ବିକିରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ ପରିବେଶରେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପର ମାତ୍ରା ଜାଣିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକ ଦଳ ସୀସାମୁକ୍ତ ଏଲ୍ଇଡି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ୟୁଭି ଆଲୋକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ହଳଦିଆ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ କରୁଥିବା ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୀଳ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତକାରୀ ପଦାର୍ଥ ସହ ମିଶାଇ ଗବେଷକମାନେ ଶୀତଳ ଦିବାଲୋକ ପରି ଧଳା ଆଲୋକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଏହି ଧଳା ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ନିର୍ଗମନ କରିଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତ ଆଲୋକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପ୍ରଫେସର ସାମଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋକ ବିକିରଣକୁ ପୁନର୍ବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଆର୍ଦ୍ରତା ମାପିବା, ଦୃଢ଼ ପଦାର୍ଥ ଆଧାରିତ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପଦାର୍ଥର ଆଲୋକ ବିକିରଣ ଦକ୍ଷତା ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଗବେଷକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଏହା ସହ ସେନ୍ସର୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ବଢ଼ାଇବା, ଧଳା ଆଲୋକ ନିର୍ଗତକାରୀ ଏଲ୍ଇଡିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୁଧାରିବା ଏବଂ ଏହି ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପକରଣରେ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପଣସ ଚୋପାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ! ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଦୂର କରିବାରେ NIT ରାଉରକେଲାର ବଡ଼ ସଫଳତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଫା କରିବ AI: NIT ରାଉରକେଲା ଗବେଷକଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ, ବଞ୍ଚିବ ପାଣି ଏବଂ କମିବ 90% ଖର୍ଚ୍ଚ