ରାଉରକେଲା NIT ଗବେଷକଙ୍କୁ ସଫଳତା; ଔଷଧ କମ୍ପାନୀର ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେଲ୍
ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା। କ୍ଷତ ଉପଶମ, ଟିସୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଓ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଡେଲିଭରିରେ ହେବ ସହାୟକ; ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଗବେଷଣା।
Published : November 26, 2026 at 5:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଔଷଧ କମ୍ପାନୀରେ ଅଦରକାରୀ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ରୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମୂଲ୍ୟବାନ ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭିନବ ଗବେଷଣାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକମାନେ। ଔଷଧ ଓ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିଳ୍ପରୁ ବାହାରୁଥିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହାଇଡ୍ରୋଜେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଏକ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି ଗବେଷକମାନେ। ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେଲ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଷତ ଉପଶମ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଟିସୁର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଶରୀରର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ।
ଏହି ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଔଷଧ ଶିଳ୍ପର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗୀ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବାର ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କିତ ନିବନ୍ଧ ରୟାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ "Journal of Materials Chemistry-B" ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି।
କେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗବେଷଣା ?
ଔଷଧ ଓ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (NIT) ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକମାନେ। ପ୍ରଫେସର ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ପ୍ରଫେସର ମୋନାଲିସା ମିଶ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା କ୍ଷତ ଉପଶମ, ଟିସୁ ପୁନର୍ଜନନ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଡେଲିଭରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ।
କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବର୍ଜ୍ୟ ?
ମାନବ ଶରୀରରେ ଟିସୁ ମରାମତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟାପକ। ତେବେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଣୁ। ଉତ୍ତାପ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା କଠିନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏହାର ତ୍ରି-ଆୟାମୀ (3D) ଗଠନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ 'ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ସ' (Aggregates) ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନିଜର ଜୈବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ହରାଇଥାଏ। ଏଭଳି ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଦରକାରୀ ଭାବି ବର୍ଜ୍ୟ ଭାବେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ହିଁ ଉପଯୋଗୀ ବାୟୋମେଟେରିଆଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି NIT ଗବେଷକ।
କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ନୂଆ ହାଇଡ୍ରୋଜେଲ୍ ?
NIT ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକ ଦଳ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ରୁ କ୍ଷତ ଉପଶମରେ ସହାୟକ ମାଇକ୍ରୋଜେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଏକ ସରଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦ୍ଧତି ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି।
୧. ତାପ ଓ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଗବେଷକମାନେ BMP-2 ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୮୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ର ମୂଳ ଗଠନ ଖୋଲିଯାଇଥିଲା। ପରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପେରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାଇ ଜେଲ୍ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
୨. ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ଗଠନ: ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେଲ୍ରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛିଦ୍ର ରହିଛି। ଏହି ଗଠନ ଜଳ ଶୋଷିବା, ଔଷଧକୁ ଧରି ରଖିବା ଏବଂ ଶରୀରର ଟିସୁ ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।
୩. ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇବା ଓ କୋଷ ବୃଦ୍ଧି: ଲାବୋରେଟୋରୀ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେଲ୍ରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ 'ଆମ୍ପିସିଲିନ୍' ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଔଷଧ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଏହାସହ କ୍ଷତ ଉପଶମରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା 'ଫାଇବ୍ରୋବ୍ଲାଷ୍ଟ' (Fibroblasts) କୋଷର ବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ।
- ହାଇଡ୍ରୋଜେଲ୍ର ଉପକାରିତା କ'ଣ ?
ଏହି ଗବେଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଫେସର ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁ (ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ) କହିଛନ୍ତି ଯେ, BMP-2 ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେଲ୍ର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା, ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଔଷଧ ମୁକ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହା ଜୈବିକ ଭାବେ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସହାୟକ।
ସେହିପରି ପ୍ରଫେସର ମୋନାଲିସା ମିଶ୍ର (ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ) କହିଛନ୍ତି ଯେ, Drosophila melanogaster ମଡେଲ୍ରେ ନୂଆ BMP-2–ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେଲ୍ର କ୍ଷତ ଉପଶମ କ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଆଶାଜନକ ଫଳାଫଳ ମିଳିଛି। ପ୍ରାଣୀ ମଡେଲ୍ରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୨ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା।
- ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ, ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ସଦୁପଯୋଗ କରି NIT ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକମାନେ ବାୟୋମେଟେରିଆଲ୍ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେଲ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଷତ ଚିକିତ୍ସା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଟିସୁର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଏହାସହ ଔଷଧ ଶିଳ୍ପର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ କରି ପରିବେଶ ଉପରେ ଏହାର ଚାପ କମାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ତେବେ ଏହି ଗବେଷଣାର ଫଳାଫଳ ଏବେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଓ ପ୍ରାଣୀ ମଡେଲ୍ରେ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମଣିଷଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ମଣିଷଙ୍କ ପରିସ୍ରାରୁ ତିଆରି ହେବ ସାର! NIT ରାଉରକେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ, ୯୮% ଫସଫରସ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ସଫଳତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର