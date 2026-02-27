ETV Bharat / state

ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବ 'ସ୍ମାର୍ଟ ରୋଡସାଇଡ୍ ସିଷ୍ଟମ': NIT ରାଉରକେଲା ଇଂଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ କାରଣ ହୋଇରହିଛି । ସେଠାରେ ଏହି ସିଷ୍ଟମଟି ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ।

SMART ROAD SAFETY INNOVATION
ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବ 'ସ୍ମାର୍ଟ ରୋଡସାଇଡ୍ ସିଷ୍ଟମ' (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 27, 2026 at 11:36 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଣିକି ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବ ସ୍ମାର୍ଟ ରୋଡସାଇଡ ସିଷ୍ଟମ । ଯାହା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଗାଡିକୁ 'ଡିଟେକ୍ଟ' କରିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରିବ । ଏନଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଇଂଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ।


ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରାଉରକେଲା (ଏନ୍‌ଆଇଟି ରାଉରକେଲା)ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଏକ ଗବେଷଣା ଦଳ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ରୋଡ୍‌ସାଇଡ୍ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଗାଡ଼ିର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ୍ କର୍ଣ୍ଣରର ଦୃଶ୍ୟ "ଦେଖିପାରିବ" ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ (ଆଇଓଟି) ଓ ରୋଡ୍‌ସାଇଡ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ଅନ୍-ସାଇଟ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ଏଡ୍‌ଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଫ୍ରେମୱାର୍କକୁ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୋଡ଼ ( Sharp Turns) ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବା ସହିତ ଛକ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ିଓ ଓ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆଲର୍ଟ ପଠାଇପାରିବ ।

NIT Rourkela
ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବ 'ସ୍ମାର୍ଟ ରୋଡସାଇଡ୍ ସିଷ୍ଟମ' (ETV Bharat Odisha)
ବିଶେଷ କରି ପାରମ୍ପରିକ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଏହି ଫ୍ରେମୱାର୍କକୁ ଭିନ୍ନ କରୁଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ, ଏହା ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଦୂର କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭରକୁ ପଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, କ୍ୟାମେରା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଡ୍‌ଜ୍ ଡିଭାଇସ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିଥାଏ । ଏହା ଯୋଗାଯୋଗର ବିଳମ୍ବତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଯାହା ଚେତାବନୀ ଗୁଡ଼ିକ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ତୀକ୍ଷ୍ଣ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।



ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ଗବେଷଣାରେ ଏନ୍‌ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର କେ. ଉମାମହେଶ୍ୱର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ବି.ଟେକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶନ କରୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉଦ୍ଭାବନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପ୍ରଫେସର ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗବେଷଣାର ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ।"

ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ରିଅଲ୍-ୱାଲ୍‌ଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ରିଅଲ୍-ୱାଲ୍‌ଡ୍ ପରୀକ୍ଷଣରେ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ "ଆଇଓଟି-ଏଡ୍‌ଜ୍ ପାରେଡାଇମ୍-ଏନ୍‌ବଲ୍‌ଡ୍ ଭିଜନ୍-ବେସ୍‌ଡ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ" ସିଷ୍ଟମ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ୍ ଜୋନ୍‌ରେ ଯାନବାହାନକୁ ସଫଳତାର ସହ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଓ ଦୂରତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିଛି ।"



ଏହି ସିଷ୍ଟମଟି ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ କାରଣ ହୋଇ ରହିଛି । ଏହି ସେଟ୍‌ଅପ୍‌ରେ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଜଟିଳ ଯାନବାହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସହର ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରଣାଳୀର ଡିଜାଇନକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ । ଯେଉଁଠାରେ "ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟର ଆଇଏମ୍‌ୟୁ/ ଜିପିଏସ୍ ସେନ୍ସର- ଆଧାରିତ ରିଅଲ୍ -ଟାଇମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍" ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ପରିସ୍ଥିତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ , ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ସମେତ ଫାର୍ଷ୍ଟ- ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍‌ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ, ଗବେଷଣା ଦଳ "ଟ୍ରାକ୍" ନାମକ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଯୋଗ, ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକାରୀଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ଏହି ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ରୋବୋଟିକ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପେପର୍‌ଟି କେ.ଏଲ୍. ସଞ୍ଜୀବ ଟୁଡୁ (ବିଟେକ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍), ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ, ପ୍ରଫେସର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପତି ଓ ପ୍ରଫେସର ପୁନମ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍‌ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡ଼ା. ଗୌତମ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଡ଼ା. ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

