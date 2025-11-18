ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବ ଭାରତର କଳାରଙ୍ଗର ଟେରାକୋଟା ହସ୍ତକଳା, ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ NITର ପେଟେଣ୍ଟ
ଭାରତର କଳାରଙ୍ଗର ଟେରାକୋଟା ହସ୍ତକଳାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ NIT ରାଉରକେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ପେଟେଣ୍ଟ କରିଛି ।
Published : November 18, 2025 at 5:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁରା ଦେଶରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେବ କଳାରଙ୍ଗର ଟେରାକୋଟା ହସ୍ତକଳା । ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପଦ୍ଧତିରେ ହେବ ବିକଶିତ । ଭାରତର କଳାରଙ୍ଗର ଟେରାକୋଟା ହସ୍ତକଳାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ NIT ରାଉରକେଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ପେଟେଣ୍ଟ କରିଛି । ଏହି ନିରନ୍ତର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଜଳବାୟୁ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇ ମାଟି ପୋଡ଼ିବା ସମୟକୁ ୨ ଦିନରୁ କମେଇ ୭ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରାଉରକେଲା (NIT)ର ଗବେଷକମାନେ କଳାରଙ୍ଗର ଟେରାକୋଟା ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପଦ୍ଧତି ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାରମ୍ପରିକ କାରିଗରଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହା କଳାରଙ୍ଗର ଟେରାକୋଟାର ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ । ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ସେରାମିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫେସର ସ୍ବଦେଶ କୁମାର ପ୍ରତିହାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଗବେଷଣା ଦଳ, ଯେଉଁଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ବୈଷୟିକ ସହାୟକ ଶିବ କୁମାର ବର୍ମା ଏବଂ ଗବେଷଣା ସ୍ନାତକ ଡ. ରୂପେଶ ମଣ୍ଡଳ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ବିକଶିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏକ ପେଟେଣ୍ଟ୍ (ପେଟେଣ୍ଟ ନଂ. 572754, ଆବେଦନ ନଂ. 202531008090) ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ପୋଡ଼ା ମାଟିର ବ୍ୟବହାର:
ବିଶେଷ କରି 'ଟେରାକୋଟା' ଶବ୍ଦଟି ଇଟାଲୀୟ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି । ଯାହାର ଅର୍ଥ ପୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ମାଟି । ଭାରତରେ ଏହାକୁ ରୋଷେଇ ଘରର ଉପକରଣ, ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଛାତ ଟାଇଲ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଲାଲ ଟେରାକୋଟାର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଯାହାକି ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ମାଟିକୁ ପୋଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ। ମାଟିରେ ଥିବା ଲୌହ ଅଂଶ ନିଆଁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଅକ୍ସିଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ରାସାୟନିକ ଭାବରେ, ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏହି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କଳାରଙ୍ଗର ଟେରାକୋଟା ଏହାର ବିପରୀତ ଚମକ ଏବଂ ଦର୍ପଣ ପରି ଚମକ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
ଭାରତ ଓ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳାରଙ୍ଗର ପାତ୍ର ପୁରୁଣା କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି କରାଯାଏ । ଏପରି ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନିଜାମାବାଦ କଳା ପାତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସମାପ୍ତ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଟି ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ସାମଗ୍ରୀରୁ ତିଆରି ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗ୍ଲେଜ୍ ସହିତ ଆବୃତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ 'କବିଜ୍' କୁହାଯାଏ । ସୋରିଷ ତେଲରେ ପଲିସ୍ କରିବା ଦ୍ବାରା ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ପଣ ପରି ଚମକ ମିଳିଥାଏ। ତା'ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ଲୁହା ପାତ୍ରରେ ଗୋବର, ନଡ଼ା ଓ କରତ ସହିତ ପୋଡ଼ାଯାଏ। ସୁନ୍ଦର କଳାରଙ୍ଗର ଟେରାକୋଟା ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ, ପ୍ରୟାସ, ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ, ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମାଟି, କୁଶଳୀ ହାତ ଓ କଠିନ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।
ତିବ୍ଦତର ନିକ୍ସି ଗାଁରେ କାରିଗରମାନେ ଧଳା ବାଲି ସହିତ ମୋଟା ଲାଲ ମାଟି ଓ କଳା କ୍ୱାର୍ଟଜ ମିଶ୍ରଣ କରି ପାତ୍ର ତିଆରି କରନ୍ତି। ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏହି ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କାଠଗଡ଼ ଦ୍ବାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ତାପମାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଧୂଳି ଢାଳି ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଧୂଆଁ ପାତ୍ରକୁ କଳା ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ ୨ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ, ଯେଉଁଥିରେ ଓପନ୍ ପିଟ୍ ଫାୟାରିଂ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଧୂଆଁରେ ସଲଫର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥାଏ । ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ବାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ପିଢ଼ିପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପୁରୁଣା ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ପ୍ରଫେସର ସ୍ବଦେଶ କୁମାର ପ୍ରତିହାର ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ପେଟେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ୭ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ କରିଦେଇଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଜଳବାୟୁ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ।
ପେଟେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଏନଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ସିରାମିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫେସର ସ୍ୱଦେଶ କୁମାର ପ୍ରତିହାର କହିଛନ୍ତି, " ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାରମ୍ପରିକ କାରିଗରଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏକ ବନ୍ଦ ଭାକ୍ୟୁମ୍ (ବାୟୁ ବିହୀନ) ଚାମ୍ବରରେ ସମାପ୍ତ ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା । ଏହି ଗରମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, କାର୍ବନଯୁକ୍ତ ତେଲର ପାଇରୋଲିସିସ୍ ବା ଅପଘଚନ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିରୁ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଓ କାର୍ବନ ଶୁଟ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଅପଚାୟକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ମାଟି ପାତ୍ରର କଳା ରଙ୍ଗର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।
ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏକ ସମାନ ପ୍ରକାରର କଳା ରଙ୍ଗର ଫିନିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଖୋଲା ଚୁଲି , କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ମାଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୋଡ଼ିବା ସମୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରେ । ବହୁ ପରିମାଣର ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଜାଳିବା ଦ୍ବାରା ହେଉଥିବା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୂର କରେ। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ପରି ନୁହେଁ, ଏହି କୌଶଳ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କଳାରଙ୍ଗର ଟେରାକୋଟା ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ. ଏପଟେ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ ଅବଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।
