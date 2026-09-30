ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ‘ଜିରୋ ୱେଷ୍ଟ’ ଲକ୍ଷ୍ୟ, NIT ରାଉରକେଲାରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନ୍ଥନ
ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଗବେଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବ ଗବେଷକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
Published : September 30, 2026 at 11:44 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଅପଚୟ ହ୍ରାସ ସହ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ NIT ରାଉରକେଲାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କର୍ମଶାଳା । ଏହି କର୍ମଶାଳାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ (DST) ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ।
NIT ରାଉରକେଲାରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କର୍ମଶାଳା
NIT ରାଉରକେଲାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର କେ. ଉମାମହେଶ୍ୱର ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ଗବେଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବିନିମୟ, ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଓ ୱେଷ୍ଟ ଭାଲୋରାଇଜେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଳର ସୁଦକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ । ଏହାସହିତ ୱାଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ବୋଲି NIT ରାଉରକେଲାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର କେ. ଉମାମହେଶ୍ୱର ରାଓ କହିଛନ୍ତି ।
ଜିରୋ-ୱେଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍, ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ସ୍ମାର୍ଟ ସେନ୍ସିଂ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ରିକଭରି, ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡ୍ରାଇଂ, ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସେପାରେସନ୍, ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ଓ ଆଧୁନିକ ତେଲ ବିହନ ଏବଂ ମସଲା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭଳି ବିଷୟକୁ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟରୁ ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ଫଙ୍କସନାଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଭଳି ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିତ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ତେବେ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ NIT ରାଉରକେଲା ସମେତ IIT ପାଟନା, IIT ଖଡ଼ଗପୁର, NIFTEM କୁଣ୍ଡଲି, ICAR-CIPHET ଓ ICAR-NISAର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନ ନେଇଥିଲେ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ Biotez Agrinovation ଓ Koel Freshର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି କର୍ମଶାଳା ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ‘‘ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ତାପୀୟ ଏବଂ ଅତାପୀୟ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା’’ ବିଷୟରେ ଏହି କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଗବେଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବ ଗବେଷକମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଡ. ଦୁଲାନି ସୋମେନ୍ଦ୍ରିକା, ପ୍ରଫେସର ଇନ୍ଦିରା ୱିକ୍ରମସିଂହେ, ଡ. ଆଇ.ଜି. ଗିମାନି କାସୁନମାଲା ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଚାଲାନି ଆକ୍ମିମାନ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NIT ରାଉରକେଲା ଗବେଷକ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଫଳତା, ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ-2026ରେ ସମନ୍ବିତ ସର୍କିଟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଫା କରିବ AI: NIT ରାଉରକେଲା ଗବେଷକଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ, ବଞ୍ଚିବ ପାଣି ଏବଂ କମିବ 90% ଖର୍ଚ୍ଚ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର