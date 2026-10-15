ପଣସ ଚୋପାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ! ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଦୂର କରିବାରେ NIT ରାଉରକେଲାର ବଡ଼ ସଫଳତା

NIT ରାଉରକେଲା (ETV Bharat Odisha)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଣସ ଚୋପାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହଟାଇବାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (ଏନ୍ଆଇଟି), ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକମାନେ। ଏହି ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ମାତ୍ର ୧୦ ମିନିଟ୍ରେ ଜଳରେ ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍କୁ ହଟାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ଗବେଷକ ଦଳ ପେଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଦୂଷିତ ପାଣିରୁ ୯୭% ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହଟାଇବ ଚୋପା
ପଣସ ଚୋପାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ କାର୍ବନରେ ଜିର୍କୋନିୟମ୍ ମିଶାଇ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଜଳରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅପସାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଳ ବିଶୋଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂତଳ ଜଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ରହିବା ଏକ ଗୁରୁତର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ) ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଧିକ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ଯୁକ୍ତ ଜଳ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ଫ୍ଲୋରୋସିସ୍ ଓ ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥି ଫ୍ଲୋରୋସିସ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ଼ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା।
ପ୍ରଫେସର ସୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର (ETV Bharat Odisha)
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ରିଭର୍ସ ଓସ୍ମୋସିସ୍ (ଆର୍ଓ), ଆୟନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ଓ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଆଲୁମିନା ଭଳି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକର କିଛି ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିଛି। ଆର୍ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଜଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଜଳରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଭଳି ଉପକାରୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ପଦ୍ଧତିରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଓ ତାହାର ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।ଏହି ସମସ୍ୟାର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକମାନେ ପଣସ ଚୋପାକୁ ଉପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏନ୍ଆଇଟିର କେମିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ସୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "କୃଷିଜାତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଜଳ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସମ୍ପଦରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଗବେଷଣାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପଣସ ଚୋପାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ କାର୍ବନକୁ ଜିର୍କୋନିୟମ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପରେ ଏହା ଜଳରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହଟାଇବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫଳ ଦେଇଛି।"ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ଲିଟର ଜଳରେ ପ୍ରାୟ ୧ରୁ ୫ ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ନମୁନାରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ୧୦ରୁ ୨୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ୯୦ରୁ ୯୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅପସାରଣ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ଓ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଗବେଷଣା ସ୍ନାତକ ଡା. ପ୍ରତିମା ମିଞ୍ଜ ଏହି ଗବେଷଣାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ତାରିଖରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ୨୦୨୫୩୧୦୮୦୨୪୨ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଆବେଦନ ଆଧାରରେ ଦଳ ପେଟେଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି।
ଗବେଷଣା ସ୍ନାତକ ଡା. ପ୍ରତିମା ମିଞ୍ଜ (ETV Bharat Odisha)
ଗବେଷକମାନେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୩୭ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହିସାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରେଡିନେସ୍ ଲେଭଲ୍-୪ (ଟିଆର୍ଏଲ୍-୪)ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ଏହାର ଧାରଣା ଓ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ।ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗବେଷକ ଦଳ ଏହାର ଏକ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ନମୁନା ବା ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା, ପୁନଃବ୍ୟବହାର କ୍ଷମତା ଓ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚର ଆକଳନ କରିବେ। ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ନିରାପତ୍ତା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ପଣସ ଚୋପାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇପାରେ।