ଖଣି ବର୍ଜ୍ୟରୁ ମଜବୁତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବିକଶିତ କଲା NIT ରାଉରକେଲା
ବର୍ଜ୍ୟ ଆଧାରିତ ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ଓ ସୁଦୃଢୀକରଣରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ । ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ
Published : August 18, 2026 at 4:52 PM IST
NIT ROURKELA INNOVATION, ରାଉରକେଲା: ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (NIT, ରାଉରକେଲା) କୋଇଲା ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବର୍ଜ୍ୟକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି (ଟେକ୍ନୋଲୋଜି) ବିକଶିତ କରିଛି । ଏହି ବର୍ଜ୍ୟ ଆଧାରିତ ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ଓ ସୁଦୃଢୀକରଣରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ।
ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରିବ:
ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ, ବୋଲି NITର ଗବେଷକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାଇଁ NIT ରାଉରକେଲାର ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଗବେଷକ ଦଳ ପେଟେଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ଦଳରେ ପ୍ରଫେସର ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ. ଉମାମହେଶ୍ୱର ରାଓ, ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଗବେଷଣା ଛାତ୍ରୀ ଡ. ସୁଭାଶ୍ରିତା ଚୌଧୁରୀ ରହିଛନ୍ତି ।
ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟନ୍ କଞ୍ଚା କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି । ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୯୪ ପ୍ରତିଶତ କୋଇଲା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ । ଏଭଳି ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ କୋଇଲା ପାର୍ଟିଂ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଜ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଏଥିରେ ପଥର ଓ କୋଇଲା ନଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ । ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟର ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଜମି ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ।
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ NIT ରାଉରକେଲା ଗବେଷକମାନେ କୋଇଲା ଖଣିର ପାର୍ଟିଂ ସାମଗ୍ରୀରେ ଥିବା ସିଲିକା ଓ ଆଲୁମିନା ସମୃଦ୍ଧ ମାଟି ଖଣିଜକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ଖଣିଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟ ସହ ମିଶାଇଲେ ଏହାର ସଂପୀଡ଼ନ ଶକ୍ତି ଓ କଠିନତାକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରିହେବ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ଆଧାରରେ ଗବେଷକ ଦଳ କୋଇଲା ଖଣିର ପାର୍ଟିଂ ସାମଗ୍ରୀ, ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍ ଏବଂ ଏକ ବାଇଣ୍ଡରକୁ ମିଶାଇ ଏକ ନୂଆ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହନର ନିରନ୍ତର ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପଡ଼େ । ବାରମ୍ବାର ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଫାଟ, ଦବିଯିବା ଓ ପିଚୁ ଉଠିଯିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ସହ କୋଇଲା ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।
ପ୍ରଫେସର କେ. ଉମାମହେଶ୍ୱର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଭାରୀ ଯାନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ନିୟମିତ ଚଳାଚଳ କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାର ଓ ପୁନଃପୁନଃ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ । କୋଇଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ।"
ତେବେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ତବ ପରିବେଶରେ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା ଜରୁରୀ । ଏଥିପାଇଁ ଗବେଷକ ଦଳ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ପାଇଲଟ୍ ସ୍କେଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହେଲେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପଦରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ।
ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚକ୍ରାକାର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଉଦାହରଣ । ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ଉପଯୋଗୀ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ଏହା ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NIT ରାଉରକେଲାରେ ତିଆରି ହେଲା 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ରିସାଇକେଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ଫିଲାମେଣ୍ଟ, ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଫା କରିବ AI: NIT ରାଉରକେଲା ଗବେଷକଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ, ବଞ୍ଚିବ ପାଣି ଏବଂ କମିବ 90% ଖର୍ଚ୍ଚ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର