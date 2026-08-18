ETV Bharat / state

ଖଣି ବର୍ଜ୍ୟରୁ ମଜବୁତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବିକଶିତ କଲା NIT ରାଉରକେଲା

ବର୍ଜ୍ୟ ଆଧାରିତ ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ଓ ସୁଦୃଢୀକରଣରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ । ରିପୋର୍ଟ: ମୀନତି ସିଂହ

NIT Rourkela develops waste-based material for stronger roads in mining areas
ଖଣି ବର୍ଜ୍ୟରୁ ମଜବୁତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ବିକଶିତ କଲା NIT ରାଉରକେଲା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NIT ROURKELA INNOVATION, ରାଉରକେଲା: ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (NIT, ରାଉରକେଲା) କୋଇଲା ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବର୍ଜ୍ୟକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଉପଯୋଗ କରିବାର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି (ଟେକ୍ନୋଲୋଜି) ବିକଶିତ କରିଛି । ଏହି ବର୍ଜ୍ୟ ଆଧାରିତ ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ଓ ସୁଦୃଢୀକରଣରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ।

Professor and Director K. Umamaheswar Rao, Professor Manoj Kumar Mishra and Research Student Dr. Subhasrita Choudhury
ପ୍ରଫେସର ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ. ଉମାମହେଶ୍ୱର ରାଓ, ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଗବେଷଣା ଛାତ୍ରୀ ଡ. ସୁଭାଶ୍ରିତା ଚୌଧୁରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରିବ:
ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ, ବୋଲି NITର ଗବେଷକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।


ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାଇଁ NIT ରାଉରକେଲାର ମାଇନିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଗବେଷକ ଦଳ ପେଟେଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ଦଳରେ ପ୍ରଫେସର ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ. ଉମାମହେଶ୍ୱର ରାଓ, ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ଗବେଷଣା ଛାତ୍ରୀ ଡ. ସୁଭାଶ୍ରିତା ଚୌଧୁରୀ ରହିଛନ୍ତି ।

ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କୋଟି ଟନ୍ କଞ୍ଚା କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଛି । ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୯୪ ପ୍ରତିଶତ କୋଇଲା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ । ଏଭଳି ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ କୋଇଲା ପାର୍ଟିଂ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଜ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଏଥିରେ ପଥର ଓ କୋଇଲା ନଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ । ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟର ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଜମି ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ।

waste-based material for stronger roads in mining areas
ଖଣି ବର୍ଜ୍ୟରୁ ମଜବୁତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)


ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ NIT ରାଉରକେଲା ଗବେଷକମାନେ କୋଇଲା ଖଣିର ପାର୍ଟିଂ ସାମଗ୍ରୀରେ ଥିବା ସିଲିକା ଓ ଆଲୁମିନା ସମୃଦ୍ଧ ମାଟି ଖଣିଜକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହି ଖଣିଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟ ସହ ମିଶାଇଲେ ଏହାର ସଂପୀଡ଼ନ ଶକ୍ତି ଓ କଠିନତାକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗ କରିହେବ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ।


ଏହା ଆଧାରରେ ଗବେଷକ ଦଳ କୋଇଲା ଖଣିର ପାର୍ଟିଂ ସାମଗ୍ରୀ, ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍ ଏବଂ ଏକ ବାଇଣ୍ଡରକୁ ମିଶାଇ ଏକ ନୂଆ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଅନୁପାତରେ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।


ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହନର ନିରନ୍ତର ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପଡ଼େ । ବାରମ୍ବାର ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଫାଟ, ଦବିଯିବା ଓ ପିଚୁ ଉଠିଯିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ସହ କୋଇଲା ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।


ପ୍ରଫେସର କେ. ଉମାମହେଶ୍ୱର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଭାରୀ ଯାନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ନିୟମିତ ଚଳାଚଳ କରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାର ଓ ପୁନଃପୁନଃ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ । କୋଇଲା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ।"

ତେବେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ତବ ପରିବେଶରେ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା ଜରୁରୀ । ଏଥିପାଇଁ ଗବେଷକ ଦଳ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ପାଇଲଟ୍ ସ୍କେଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହେଲେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପଦରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ।


ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଚକ୍ରାକାର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଉଦାହରଣ । ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ଉପଯୋଗୀ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ଏହା ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- NIT ରାଉରକେଲାରେ ତିଆରି ହେଲା 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ରିସାଇକେଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ଫିଲାମେଣ୍ଟ, ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଫା କରିବ AI: NIT ରାଉରକେଲା ଗବେଷକଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ, ବଞ୍ଚିବ ପାଣି ଏବଂ କମିବ 90% ଖର୍ଚ୍ଚ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NIT ROURKELA ODISHA
NIT ROURKELA
NIT ROURKELA INNOVATION
NIT ରାଉରକେଲା
NIT ROURKELA INNOVATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.