ETV Bharat / state

NIT ରାଉରକେଲାକୁ ନୂଆ ସଫଳତା ! ବିକଶିତ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ କପା ଗଜ୍ ଡ୍ରେସିଂ; ରୋକିବ ସଂକ୍ରମଣ ଓ କମିବ କ୍ଷତ ଯନ୍ତ୍ରଣା

ଏହି ଅଭିନବ ଡ୍ରେସିଂର ମୂଲ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ୬୦ ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ଓ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା

NIT ROURKELA SMART COTTON GAUZE
NIT ରାଉରକେଲାକୁ ନୂଆ ସଫଳତା ! ବିକଶିତ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ କପା ଗଜ୍ ଡ୍ରେସିଂ; ରୋକିବ ସଂକ୍ରମଣ ଓ କମିବ ଯନ୍ତ୍ରଣା (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 30, 2026 at 7:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଘାତ ବା କ୍ଷତ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି NIT ରାଉରକେଲା। ସଂସ୍ଥାର ଗବେଷକମାନେ ଏପରି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ କପା ଗଜ୍ ଡ୍ରେସିଂ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କେବଳ କ୍ଷତକୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ନୁହେଁ, ଡ୍ରେସିଂ ବଦଳାଇବା ବେଳେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ କମାଇବ। ଚିଟୋସାନ୍, ନାନୋଫାଇବର୍ ଓ କର୍କ୍ୟୁମିନ୍ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ନୂଆ ଡ୍ରେସିଂ କ୍ଷତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରେସିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୫୦ରୁ ୬୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି।

ଆଘାତ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି NIT ରାଉରକେଲା। ସଂସ୍ଥାର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଗବେଷକମାନେ ଏକ ଉନ୍ନତ ସ୍ମାର୍ଟ କପା ଗଜ୍ ଡ୍ରେସିଂ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କ୍ଷତସ୍ଥାନର ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ସହ ଡ୍ରେସିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ କ୍ଷତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ୬୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି।

NIT ROURKELA SMART COTTON GAUZE
ଏହି ଅଭିନବ ଡ୍ରେସିଂର ମୂଲ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ୬୦ ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ ଓ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା (ETV Bharat)
  • ସାଧାରଣ କପା ଗଜ୍‌ର ସୀମାବଦ୍ଧତା

ସାଧାରଣ କପା ଗଜ୍ ରକ୍ତ ଓ କ୍ଷତରୁ ବାହାରୁଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଶୋଷିପାରେ। ଏହାର ସୁଲଭତା, ଶୋଷଣ କ୍ଷମତା ଓ ସହଜ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା କ୍ଷତ ଡ୍ରେସିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ କପା ଗଜ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ଏହା କ୍ଷତ ସହ ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ଡ୍ରେସିଂ ବଦଳାଇବା ବେଳେ ନୂତନ ଟିସୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ାଏ ଏବଂ କ୍ଷତକୁ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଦିଏ। ବିଶେଷକରି ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରେସିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।

  • କିପରି କାମ କରିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଡ୍ରେସିଂ ?

ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ NIT ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକମାନେ ଚିଟୋସାନ୍-ଆବୃତ କପା ଗଜ୍ (Chitosan-Coated Cotton Gauze) ସହ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋସ୍ପୁନ୍ ନାନୋଫାଇବ୍ରସ୍ ସ୍ତର (Electrospun Nanofibrous Layer)କୁ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଚିଟୋସାନ୍ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ, ଯାହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ଗୁଣ ପାଇଁ ପରିଚିତ। କ୍ଷତ ଓ ଗଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ନାନୋଫାଇବ୍ରସ୍ ସ୍ତର ଗଜ୍‌କୁ କ୍ଷତ ସହ ସିଧାସଳଖ ଲାଗିବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ଫଳରେ ଡ୍ରେସିଂ ଅପସାରଣ ସମୟରେ ଟିସୁ କ୍ଷତି ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନେକ ହ୍ରାସ ପାଏ।

  • କର୍କ୍ୟୁମିନ୍ ଦେବ ନିରନ୍ତର ଔଷଧ

ଏହି ଡ୍ରେସିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ କର୍କ୍ୟୁମିନ୍-ଭର୍ତ୍ତି ନାନୋଫାଇବର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷତସ୍ଥାନରେ ଔଷଧ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା ନିରନ୍ତର ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କୋଷୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଟିସୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ଗଜ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ।

  • ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସୂନ କୁମାର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ?

ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସୂନ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ଡ୍ରେସିଂ ସାଧାରଣ କପା ଗଜ୍ ତୁଳନାରେ କ୍ଷତ ସହ ଲାଗି ରହିବାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମାଇଥାଏ। ନାନୋଫାଇବ୍ରସ୍ ସ୍ତରରୁ ନିରନ୍ତର ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା କୋଷୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଟିସୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରେ।

  • ସ୍ମାର୍ଟ ଡ୍ରେସିଂର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ
  1. ଡ୍ରେସିଂ ଅପସାରଣ ସମୟରେ କମ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା
  2. ନୂତନ ଗଠିତ ଟିସୁର କ୍ଷତି ହ୍ରାସ
  3. ନାନୋଫାଇବ୍ରସ୍ ସ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ କୋଷୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଟିସୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ସହାୟତା
  4. ସଂକ୍ରମଣ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଓ ପରିଷ୍କାର କ୍ଷତ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବା
  5. ସରଳ, ସ୍କେଲେବଲ୍ ଓ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି
  • କେତେ ହେବ ମୂଲ୍ୟ?

ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସୂନ କୁମାରଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ୧୦ ସେମି × ୪ ମିଟର ସାଧାରଣ କପା ଗଜ୍ ରୋଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଟଙ୍କା। ସେହି ସମାନ ଆକାରର ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ୬୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

NIT ROURKELA SMART COTTON GAUZE
NIT ରାଉରକେଲାକୁ ନୂଆ ସଫଳତା ! ବିକଶିତ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ କପା ଗଜ୍ ଡ୍ରେସିଂ; ରୋକିବ ସଂକ୍ରମଣ ଓ କମିବ ଯନ୍ତ୍ରଣା (ETV Bharat)
  • ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗବେଷଣା

ଏହି ଗବେଷଣାର ଫଳାଫଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ Emergent Materials ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଗବେଷଣା ପତ୍ରର ସହ-ଲେଖକ ହେଲେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସୂନ କୁମାର, ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଇରୁ ବାନୋଥ, ସ୍ୱାଗତିକା ବାରିକ, ରିକା ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ଶିଖା ତ୍ରିପାଠି ଓ ସାମାଦ୍ରୀତା ରାୟ। ସମସ୍ତେ NIT ରାଉରକେଲାର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଗବେଷକ।

  • ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ

ଗବେଷଣା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଆଧୁନିକ ନାନୋ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ଉପାଦାନ ଓ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ NIT ରାଉରକେଲାର ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କପା ଗଜ୍ ଡ୍ରେସିଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଘାତ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହେବ ସହଜ, ଭାରତକୁ ଆସିଲା ୭ ମିନିଟ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍

TAGGED:

SMART DRESSING
NIT ROURKELA
ADVANCED WOUND CARE
ସ୍ମାର୍ଟ କପା ଗଜ୍ ଡ୍ରେସିଂ
NIT ROURKELA SMART COTTON GAUZE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.