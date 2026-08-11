ETV Bharat / state

NIT ରାଉରକେଲାରେ ତିଆରି ହେଲା 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ରିସାଇକେଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ଫିଲାମେଣ୍ଟ, ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ୍

ପ୍ରାୟ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ଏହି ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ; ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ରିପୋର୍ଟ- ମୀନତି ସିଂହ

NIT ROURKELA RESEARCHERS
ପ୍ରାୟ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ଏହି ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ; ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2026 at 6:02 PM IST

|

Updated : August 11, 2026 at 6:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଉରକେଲା: ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (NIT) ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକଙ୍କୁ ସଫଳତା। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରିସାଇକେଲ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରୁଥିବା ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି।

NIT ROURKELA RESEARCHERS
ପ୍ରାୟ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ଏହି ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ; ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। (ETV Bharat Odisha)

ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅଟୋମୋଟିଭ୍, ଏରୋସ୍ପେସ୍, କନ୍ଜ୍ୟୁମର ଗୁଡ୍ସ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ। ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ମଡେଲ୍, ସ୍କାଫୋଲ୍ଡ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୋସ୍ଥେଟିକ୍ ଓ ଅର୍ଥୋଟିକ୍ ଉପକରଣର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ତିଆରି କରାଯାଇପାରେ।

3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଭର୍ଜିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଏହି ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌କୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସର୍କୁଲାର୍ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି।

NIT ROURKELA RESEARCHERS
ପ୍ରାୟ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ଏହି ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ; ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। (ETV Bharat Odisha)

NIT ରାଉରକେଲାର ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫେସର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି, “ବିକଶିତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ଏହା 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବିକଶିତ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡରରେ ତିଆରି କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟକୁ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଥିବା ଅଂଶ ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ତିଆରିରେ ରିସାଇକେଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଲାଭ ମିଳିବ।”

NIT ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂର ବ୍ୟବହାର ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଓ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଶିଳ୍ପ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି। ଆନାଟୋମିକାଲ୍ ମଡେଲ୍, ମେଡିକାଲ୍ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡ, ବ୍ରାକେଟ୍, ଡ୍ରୋନ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ଖେଳନା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍‌ଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରିରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ୁଛି।

ବିଭିନ୍ନ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଡିପୋଜିସନ୍ ମଡେଲିଂ (FDM) ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟକୁ ତରଳାଇ ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ଜମା କରାଯାଇ ଏକ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। FDM ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ପାଇଁ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ‘ଇଙ୍କ୍’ ଭଳି କାମ କରେ।

କିନ୍ତୁ ପାରମ୍ପରିକ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚମାନର ଭର୍ଜିନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ, ଯାହା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ନିମ୍ନମାନର କିମ୍ବା ଅସମାନ ଗୁଣବତ୍ତାର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଫଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠଭାଗର ଫିନିଶ୍ ଖରାପ ହେବା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି କମିବା ଏବଂ ମାପରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇପାରେ।

ଯଦିଓ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗବେଷକମାନେ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ରିସାଇକେଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଅଧିକ ପ୍ରଚଳନରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ ରହିଛି। ଏହାର ପଛରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋସେସିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟ, ଅସମାନ ଗୁଣ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି।

NIT ROURKELA RESEARCHERS
ପ୍ରାୟ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ଏହି ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ; ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। (ETV Bharat Odisha)

NIT ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକ ଦଳ ନିଜର ନୂଆ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୀମାବଦ୍ଧତାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୪୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବିକଶିତ ଏହି ସେଟଅପ୍‌ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ PID-ଆଧାରିତ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସମେତ ଅନେକ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ।

NIT ରାଉରକେଲାର କେମିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ସୁଜିତ ସେନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌କୁ ଉପଯୋଗୀ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିକଶିତ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଡର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଲୋଜ୍ଡ-ଲୁପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀକୁ ରିସାଇକେଲ୍, ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରି-ମାନୁଫାକ୍ଚର୍ କରି ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ କରିବାର ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।”

ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଣିକା ସହିତ ରିଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ମିଶାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିଆରି ହେଉଥିବା ଫିଲାମେଣ୍ଟର ଶକ୍ତି ଓ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ବଢ଼ାଇପାରିବ। ଫଳରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବ।

NIT ROURKELA RESEARCHERS
ପ୍ରାୟ ୪୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ଏହି ପୋର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍‌କୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ; ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ଏକ କ୍ଲୋଜ୍ଡ-ଲୁପ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଫେଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍‌କୁ ଉପଯୋଗୀ ଫିଲାମେଣ୍ଟରେ ପରିଣତ କରି ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ରିସାଇକ୍ଲିଂ, ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରି-ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂକୁ ସମ୍ଭବ କରି ନୂଆ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।

ଏହି ଗବେଷଣା ଦଳରେ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଫେସର ସୁଜିତ ସେନ୍, ଜଗଦୀଶ ଉଦୟ ଖଟୁ, ହିମାଂଶୁ ସିଂହ ଏବଂ କିରଣ ସୁନା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗବେଷକ ଦଳ ୩୦ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ପେଟେଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପାଇଖାନା ଘରେ ଲୁଚିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ସ୍କୁଲର ନିଖୋଜ 3 ଛାତ୍ର; ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଉରକେଲା

Last Updated : August 11, 2026 at 6:43 PM IST

TAGGED:

NIT ROURKELA ODISHA
3D PRINTING TECHNOLOGY
PATENT 3D PRINTING
NIT ରାଉରକେଲା
NIT ROURKELA RESEARCHERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.