NIT ରାଉରକେଲାର ସଫଳତା, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ବାୟୋ-କମ୍ପୋଜିଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ
ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍, ଡ୍ରେସିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଡିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : July 21, 2026 at 1:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ଦେବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି NIT ରାଉରକେଲା । ସଂସ୍ଥାର ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ମେଡିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଗବେଷକମାନେ ଏକ ଜୈବ-ବିଘଟନଶୀଳ (Biodegradable) ଓ ଜୀବାଣୁନାଶକ (Antimicrobial) ବାୟୋ-କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଫିଲ୍ମ (ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ବା ପଟି) ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍, ଡ୍ରେସିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଡିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ ।
ବାୟୋ-କମ୍ପୋଜିଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ତିଆରି କଲେ NIT ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକ
ସାଧାରଣତଃ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଓ ଡ୍ରେସିଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଧାରିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ବ୍ୟବହାର ପରେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ NIT ରାଉରକେଲାର ଗବେଷକମାନେ ଆଖୁ ଗୁଡ଼ର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବାୟୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ନିମ ତେଲ ମିଶାଇ ଫିଲ୍ମ(ପଟି)କୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ ଓ ନମନୀୟ କରାଯାଇଛି। ଗବେଷଣାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଉନ୍ନତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ଷମତା, ଉଚ୍ଚ ତାପ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧୀ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିମ ତେଲର ଜୀବାଣୁନାଶକ ଗୁଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ସହ ଘା' ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।
ମାତ୍ର ୪୪.୧୮ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆକାରର ଏକ ଫିଲ୍ମ (ପଟି) ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୪.୩୩ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଜାତୀୟ BioE3 ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସାମଗ୍ରୀ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ NIT ରାଉରକେଲାର ଏହି ସଫଳତା ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପାଲଟିବ ।
ଡଃ ଅଙ୍ଗନା ସରକାର ଓ ଗବେଷକ ଡଃ ପ୍ରୀତମ ବାଜିରାଓ ଏହି ଗବେଷଣାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ "Biodegradable and Antimicrobial Bio-composite Film and Process for Preparing Thereof" ନାମରେ ପେଟେଣ୍ଟ (Patent No. 594073) ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ।
ବିକଶିତ ନବସୃଜନର ଲାଭ ଉପରେ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍ଗନା ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବିକଶିତ ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୈବବିଘଟନଶୀଳ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ । ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଉନ୍ନତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି, ନମନୀୟତା ଏବଂ ତାପଜ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଜଳଫୋବିସିଟିରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଇଛି । ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ’’।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା-ଆଧାରିତ ଉତ୍ପାଦ ଯେପରିକି ଆଣ୍ଟିମାଇକ୍ରୋବାୟଲ୍ ଫିଲ୍ମ, ଆବରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍-ମୁକ୍ତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଏବଂ କ୍ଷତ ଡ୍ରେସିଂରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NIT ରାଉରକେଲାକୁ ନୂଆ ସଫଳତା ! ବିକଶିତ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ କପା ଗଜ୍ ଡ୍ରେସିଂ; ରୋକିବ ସଂକ୍ରମଣ ଓ କମିବ କ୍ଷତ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏନଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ସଫଳତା; ମଣିଷର ଶୋଇବା ସ୍ଥିତିକୁ ଟ୍ରାକ କରିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ କଲା ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର