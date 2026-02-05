ETV Bharat / state

NIT ରାଉରକେଲାର ୧୦୧ଟି ପେଟେଣ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, 'ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ପେଟେଣ୍ଟ' ଲକ୍ଷ୍ୟ

ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ୨୩୦ଟି ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିସାରିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୦୧ଟି ପେଟେଣ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୯୭ଟି ଜାତୀୟ ଏବଂ ୪ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପେଟେଣ୍ଟ ରହିଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 5, 2026 at 6:58 PM IST

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦିଗରେ NIT ରାଉରକେଲା ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏଠାକାର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 100 ରୁ ଅଧିକ ପେଟେଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ । ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ "ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ପେଟେଣ୍ଟ" ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ NIT ରାଉରକେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନାତ୍ମକ ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ।



୧୦୧ଟି ପେଟେଣ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ:
ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଂସ୍ଥାନ ରାଉରକେଲା (NIT) ଭାରତରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ନବସୃଜନ-ଚାଳିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ୨୩୦ଟି ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିସାରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୨୧୮ଟି ଜାତୀୟ ଏବଂ ୧୨ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫାଇଲିଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୦୧ଟି ପେଟେଣ୍ଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୯୭ଟି ଜାତୀୟ ଏବଂ ୪ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପେଟେଣ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।

ବଢୁଛି ପେଟେଣ୍ଟ:
ପେଟେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, 2025 ମସିହାରେ ଫାଇଲିଂ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କେବଳ 2025 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ 23ଟି ପେଟେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିବା ପେଟେଣ୍ଟର ନାମ:
NIT ରାଉରକେଲାରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପେଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା...
1. ଯାନବାହନ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ
2. ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
3. ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ
4. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ-ନିରୀକ୍ଷଣ ଡିଭାଇସ
5. ସ୍ଥାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା
6. ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଉନ୍ନତ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ପେଟେଣ୍ଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି


'ମଞ୍ଜୁର ପେଟେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବୁ'
ଏନେଇ NIT ରାଉରକେଲାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର କେ. ଉମାମହେଶ୍ୱର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, "Generation, Innovation, ଏବଂ Bulechalic Property Serviceର ଏକ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଗଠନ ଦିଗରେ NIT ରାଉରକେଲାର ଯାତ୍ରାରେ 100 ଟି ପେଟେଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 230ରୁ ଅଧିକ ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଚନ୍ମଧ୍ୟରୁ 101ଟି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଆମର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ Al-ଚାଳିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସ୍ଥାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଜୈବ ଚିକିତ୍ସା ସମାଧାନ ଏବଂ ଜଳ ଗବେଷଣା ଭଳି ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । କେବଳ 2025 ମସିହାରେ 91ଟି ପେଟେଣ୍ଟ ଆବେଦନ ସହିତ, ଆମେ ଏକ ନବସୃଜନ- ଚାଳିତ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛୁ । ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ମଞ୍ଜୁର ପେଟେଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ।" ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଏହା ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବ ବୋଲି NIT ରାଉରକେଲାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ।

CIPRର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା:
ଏହାର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ, NIT ରାଉରକେଲାର ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର କେନ୍ଦ୍ର (CIPR) ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
1) ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ IP ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଚେତନତା ଏବଂ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ।
2) ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ IP ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରାଇବା ।
3) ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ, ମାମଲା ରୁଜୁ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହାୟତା କରିବା ।
4) ଲାଇସେନ୍ସ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ସହଜ କରିବା ।
5) IP ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ବୁଝାମଣାପତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ NOCS ଜାରି କରିବା ।

'ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୱାନ, ଗୋଟିଏ ପେଟେଣ୍ଟ' ପ୍ରୟାସ:
NIT ରାଉରକେଲାରେ CIPR ବିଷୟରେ CIPRର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ସୁଜିତ ସେନ୍ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୨ ମସିହାରେ NIT ରାଉରକେଲାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର କେ. ଉମାମହେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, CIPR ସଂସ୍ଥାଗତ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ରାଙ୍କିଂକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଉଦ୍ଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅଭିନବ, ନୂତନ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି । ଗବେଷଣା ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ 'ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୱାନ, ଗୋଟିଏ ପେଟେଣ୍ଟ' ଭଳି ପ୍ରୟାସ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଜୁର ପେଟେଣ୍ଟର ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଇଛି । ୨୦୨୬ ମସିହାରେ, ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୦୦ ପେଟେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ । ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ "ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ପେଟେଣ୍ଟ" ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ କଳ୍ପନା କରୁଛୁ । "

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

