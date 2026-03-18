ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମୌସୁମୀ ଉପରେ NITର ଗବେଷଣା: ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ମାସ
ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମୌସୁମୀ ଉପରେ NITର ଗବେଷଣା । ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର । ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ସର୍ବାଧିକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ମାସ ।
Published : March 18, 2026 at 1:14 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ବିଶ୍ବ ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରିଛି, ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା । ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ମଧ୍ୟ- ପ୍ଲାଇଓସିନ୍ ଯୁଗରେ (ପ୍ରାୟ ତିନି ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ) ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଅଧିକ ରହିଥିଲା । ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପ୍ରବାହକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଯେ, ସର୍ବାଧିକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ମାସ ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ।
ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଏନ୍ଆଇଟି, ରାଉରକେଲା)ର ଗବେଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ହୋଇଥିବା ଗବେଷଣାରେ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଶ୍ବ ତାପମାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମୌସୁମୀ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ମୌସୁମୀ, ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ବର୍ଷାର ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା କରିଥାଏ । କୋଟିକୋଟି ଲୋକ, ବିଶେଷକରି କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ଜଳସମ୍ପଦ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ ଅଟେ । ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ବ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳାଫଳରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତାପମାତ୍ରା ବର୍ଷାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ।
ଦୁଇଟି ଉଷ୍ମ ଅବଧି ବା ଯୁଗର ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଜଳବାୟୁ ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା:-
- ମଧ୍ୟ-ପ୍ଲାଇଓସିନ୍ ଯୁଗ ।
- ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ (୨୦୭୧-୨୧୦୦) ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ନିର୍ଗମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଜଳବାୟୁ ।
ମଧ୍ୟ-ପ୍ଲାଇଓସିନ୍ ହେଉଛି ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମୟର ଏକ ଉପବିଭାଗ । ଯାହା ପ୍ରାୟ ୩.୩ରୁ ୩.୦ ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବ୍ୟାପୀ ଥିଲା । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି । କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀର ଅନେକ ଦିଗ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ବ ଉଷ୍ଣତାର ପରିକଳ୍ପିତ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସଦୃଶ ଅଟେ । ଫଳସ୍ବରୂପ ତାପମାତ୍ରା, ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ସଞ୍ଚାଳନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନାଲଗ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ତେବେ ଅଧୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ମଧ୍ୟ- ପ୍ଲାଇଓସିନ୍ ଯୁଗରେ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତଥାପି ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ମଧ୍ୟ-ପ୍ଲାଇଓସିନ୍ ଯୁଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ସଞ୍ଚାଳନ ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଅଧିକ ଥିଲା । ଭବିଷ୍ୟତ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏକ ଉଷ୍ମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଧରି ରଖିବାରୁ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ।
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ନିଷ୍କର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାର ଆର୍ଥ ଆଣ୍ଡ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଟେରିକ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ନାଗରାଜୁ ଚିଲୁକୋଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅତୀତ ଏକ ଚାବିକାଠି ଅଟେ । ମଧ୍ୟ-ପ୍ଲାଇଓସିନ୍ ଯୁଗର ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁକୁ ଅଧୟନ କରି ଆମେ ବିଶ୍ବ ତାପମାତ୍ରା ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମୌସୁମୀ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ ଅନ୍ତଦୃଷ୍ଟି ପାଇଥାଉ । ଆମର ଗବେଷକ ଦଳ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯାହା ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପ୍ରବାହକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି । ଦଳ ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସର୍ବାଧିକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ମାସ ଜୁଲାଇରୁ ଅଗଷ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ଭାରତ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କୃଷି ଓ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏହି ନିସ୍କର୍ଷ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ନାଗରାଜୁ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗବେଷଣା ଦଳ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବୃହତ ପାଗ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରଭାବ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ବର୍ଷାର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଦ୍ବାରା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ୟା ଓ ମରୁଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚେତାବନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ । ଯଦି ବର୍ଷାର ସମୟ ଓ ତୀବ୍ରତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ଚକ୍ର ଓ ଜଳସେଚନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ଯୋଜନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳସମ୍ପଦର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନାରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିପାରିବ । ଏହା ସହିତ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର