ଅନୁପ୍ରବେଶ ସୂଚନା ଦେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ସେନ୍ସର, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ‘ଆକାଶବାଣୀ ଚେମେଣା’ ଉଦ୍ଭାବକ ନିର୍ମଳ
1976 ମସିହାରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରକୁ ଆଧୁନିକ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ। ବଗିଚାକୁ ଚୋର ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଲାରାମ ବାଜୁଛି ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର
କେନ୍ଦୁଝର: ସେ କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହନ୍ତି କି ବଡ କଲେଜରେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ଯୋଗୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି । 70 ଦଶକରେ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ତିଆରି କରିଥିଲେ,ସେଥିରେ କିଛି କହିଲେ ତାହା ରେଡିଓରେ ବାଜିଉଠୁଥିଲା, ତାହାରି ମଧ୍ୟମରେ ‘ଆକାଶବାଣୀ ଚେମେଣା' କହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରର ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ । ଏବେ ସେହି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ତାଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ସେନ୍ସର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ବଗିଚାରେ ଲଗାଇ ଅନୁପ୍ରବେଶ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନକରିବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ:
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ଚେମେଣା ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘର । ବୟସ ପାଖାପାଖି 70 ଛୁଇଁଲାଣି । ଚପଳ ବୟସରେ ମନରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ । ଏଥି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା । ପରିଣତ ବୟସରେ ସେହି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ସେ ଚାପି ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି । 1976 ମସିହାରେ ତିଆରି କରିଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରକୁ ଏବେ ଆଧୁନିକ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାର ନାମ ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ସେନ୍ସର ଓ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର । ଏହାକୁ ସେ ତାଙ୍କ 3 ଏକର ପରିମିତ ଜମିର ବଗିଚାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ଚୋରି ରୋକିବ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ସେନ୍ସର ଓ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର:
ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଓ ପାଣି ମୋଟର ଚୋରି ପାଇଁ ରାତିରେ ଯଦି ବଗିଚାରେ ଚୋର ପଶେ ତେବେ ତାହା ହ୍ୟୁମାନ ବଡିକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରକୁ ସଙ୍କେତ ଦେବ। ଫଳରେ ଘରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ରିସିଭର ବାରମ୍ବାର ସାଉଣ୍ଡକରି କେହି ବଗିଚାରେ ପଶିଥିବା ସଙ୍କେତ ଦେବ। ଫଳରେ ଚୋର ସହଜରେ ଧରା ପଡ଼ିବ । ଏହା କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଡିଟେକ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇ ପାରିବ।
ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି," ବଗିଚାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ମେସିନ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି । ବଗିଚାକୁ ଚୋରି କରିବା ଯଦି କେହି ମଣିଷ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତେବେ ସେ ଓୟାରଲେସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଘରକୁ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ । ଘରେ ଗୋଟିଏ ବେଲ ଅଛି, ତାହା ଆକ୍ଚିଭ ହୋଇଯିବ । ଯଦି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସିଲା ତେବେ ଥରେ ବାଜିବ ଓ ମଣିଷ ଆସିଲେ 5 ସେକେଣ୍ଡକୁ ଥରେ ବାଜିବ । ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ କେହି ବଗିଚାରେ ପଶୁଛନ୍ତି । ବଗିଚାରୁ ଚୋରି ହେଲେ କଲିଂ ବେଲ ବାଜିବା ବନ୍ଦ ହେବନି । "
70 ଦଶକରେ କେମିତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଟ୍ରନ୍ସମିଟର ?
1968ରେ ନିର୍ମଳ ଚୌଦ୍ବାର ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କୁଲରେ ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିବା ପରେ ଗୁରୁମୁଙ୍ଗୀ ଡିବି ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଟ୍ୟୁବ୍, କଏଲ, କାପାସିଟର, ଭଏସ୍ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ସହାୟତାରେ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। 1976ରେ କେନ୍ଦୁଝର ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ଆଇଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସହପାଠୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ରେଡିଓରେ ବାଜିଥିଲା। ପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ବସାଇ ଆକାଶବାଣୀ ଚେମେଣା ଓ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦୁଝର କହି ଗ୍ରାମ୍ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଓ ଥଟ୍ଟାମଜା ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ର ମିଡିୟମ ୱେବ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ରେଡିଓ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିଲା।ଏହା ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପୋଲିସ ନିର୍ମଳଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ନପାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତାଗିତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏହା ହୋଇଥିବାରୁ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲା।
ବ୍ୟାଟେରି ଚାଳିତ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନିର୍ମଳ:
ନିର୍ମଳ 1985ରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା, ରେଡିଓ, ଭିସିଆର୍ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ମରାମତି ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। 2013ରେ ସେ ନିଜସ୍ବ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ବ୍ୟାଟେରି ଚାଳିତ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ନିର୍ମାଣକରି କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନର ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଉପହାରଦେଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ। ତେବେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରି ଉନ୍ନତମାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ସେରିମନିରେ 70 ଦଶକରେ ରେଡିଓ ସେଣ୍ଟର କଥା କହି ନିର୍ମଳଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ନିର୍ମଳଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅନେକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ :
ନିର୍ମଳଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କଠାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକଟ ରିପାରିଂ କାମ ଶିଖି ଏବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କର । ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତରୁ ପାଣି ପମ୍ପ କି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ମଡେଲରେ ମଧ୍ଯ ସେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର କର। ସେ କହିଛନ୍ତି, " 1992 ମସିହାରେ ମୁଁ ନିର୍ମଳ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ରିପାରିଂ କାମ ଶିଖାଇବାକୁ କହିଥିଲି । 3 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସହ କାମ କଲି । ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ମୁଁ ଏବେ RWSSର ପମ୍ପ, ଏଲଆଇ ପଏଣ୍ଟ, ମଟର ରିପାରିଂ କରୁଛି । "
ଗ୍ରାମର ଦାଶରଥି ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି," ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ନେଇ ମୁଁ ବି ନିର୍ମଳ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି । ଅସମ୍ଭବକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ଜଟିଳ ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ନକରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ ।"
ସତୁରୀ ଦଶକରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତା ଦ୍ଵାରା ଆକାଶବାଣୀ ଚେମଣା ପ୍ରସାରିତ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ କ୍ଷେତରୁ ଚୋରି ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଟେଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋସାହନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, " ନିର୍ମଳ ମହାନ୍ତ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୟ । ସେ ଆକାଶବାଣୀ ଚେମେଣା ଖୋଲିଥିଲ୍, ଲୋକେ ଜାଣିଲେ । 70 ଦଶକରେ ସେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା କଣ ତାହା ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଆଜିର ଦିନରେ ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସେ ଏଭଳି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ବାହର କଲେ ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ କୃଷିଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚୋରିକୁ ରୋକିପାରିବ । ଏଥି ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାଲେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇରହିବ । "
