ETV Bharat / state

'ସମୟ ସାକ୍ଷୀ'ରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ନିରଞ୍ଜନ

ଏହା କେବଳ ଏକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ, ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, ନେତୃତ୍ୱ ବିବାଦ ଏବଂ କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀର ଦସ୍ତାବିଜ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

niranjan patnaiks autobiography samaya sakshi has been released
'ସମୟ ସାକ୍ଷୀ'ରେ କଂଗ୍ରେସର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ନିରଞ୍ଜନ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 2, 2026 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: 'ସମୟ ସାକ୍ଷୀ' ଖୋଲି ଦେଲା କଂଗ୍ରେସର ଗୁମର । ଗୁମର ଖୋଲିଦେଲେ ନିରଞ୍ଜନ । ଜାନକୀବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ବିସ୍ଫୋରକ ଦାବି, ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳରୁ କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସ ବଖାଣିଲା ସମୟର ସାକ୍ଷୀ ।


ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଅନେକ ଅକୁହା କାହାଣୀ ଏବେ ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠାରେ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ‘ସମୟ ସାକ୍ଷୀ’ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ, ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, ନେତୃତ୍ୱ ବିବାଦ ଏବଂ କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପଛରେ ଥିବା କାହାଣୀର ଦସ୍ତାବିଜ। ପୁସ୍ତକରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ।


ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଦାନ ମାଝି, ଦୈତାରୀ ନାୟକଙ୍କ ପରି 9 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ

ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓୟୁଏଟିର କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ‘ସମୟ ସାକ୍ଷୀ’। ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ୯ ଜଣ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ । ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ କୃଷ୍ଣା ମହାନ୍ତି, କେନାଲ ମ୍ୟାନ୍ ଦୈତାରୀ ନାୟକ, ଦାନ ମାଝୀ, ବାସନ୍ତୀ ମାଝୀ, ପ୍ରଫେସର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାହାକ, ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀ, ଅଫତାବ୍ ହୋସେନ୍ ଏବଂ ମନ୍ମଥ ମହାରଣାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା।


ଏହି ଅବସରରେ ଲେଖକ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା କୌଣସି ଜଣେ ରାଜନେତାଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଂଶ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ଭିତର କଥା। କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ବଦନାମ ହେଲା, କାହିଁକି କ୍ଷମତାରୁ ହଟିଗଲା ଏବଂ କିପରି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କଲା—ସେସବୁକୁ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।'


ପୁସ୍ତକରେ ୧୯୯୭ ମସିହାର ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନିରଞ୍ଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାୟଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାହା ନ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ବଦନାମ ହେବ ବୋଲି ସେ ସତର୍କ କରିଥିଲେ। ଛବିରାଣୀ ମାମଲା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା' ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

କଂଗ୍ରେସ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କଥା କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ

ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୃତୀୟ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଦଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଦଳର ଛବିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜାନକୀବାବୁଙ୍କ ଶାସନ ଶୈଳୀ ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କ୍ଷମତା ମଡେଲକୁ ତୁଳନା କରି ଉଭୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ' ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ୧୯୬୧ରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ଇତିହାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରେନ ମିତ୍ର, ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଯୁଗ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତି କିପରି କଂଗ୍ରେସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥିଲା, ତାହାର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି।


ପୁସ୍ତକରେ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର କିଛି ଅପ୍ରକାଶିତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ୧୯୮୯ରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ୨୦୦୪ରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ପିସିସି ସଭାପତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ସମୀକରଣ ବଦଳିଯିବାରୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାର ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ଦସ୍ତାବିଜ କଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାଶନ, ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା: ରାଜଧର୍ମ ରକ୍ଷା କର, ଚାପ ଦୂର କରି ସେବା କର

TAGGED:

ସମୟ ସାକ୍ଷୀ ପୁସ୍ତକ
SAMAYA SAKSHI
CONGRESS LEADER NIRANJAN PATNAIK
କଂଗ୍ରେସର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ନିରଞ୍ଜନ
SAMAYA SAKSHI BY NIRANJAN PATNAIK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.