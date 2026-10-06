ଅଶାନ୍ତ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ; ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଥାନାରେ ଏତଲା
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା । ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ,ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 6, 2026 at 7:57 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ପରେ ଅଶାନ୍ତ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ । ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ହଠାତ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡିଛି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରାଜନୀତି । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି । ଖବର ପାଇବା ପରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି । ସେପଟେ ଏନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଦୁଇ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏପରି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେନେଇ କୌଣସି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।
ସେପଟେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଟକ ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ହଠାତ୍ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ଯେପରି ନ ଘଟିବ ସେନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶାନ୍ତି ଓ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା, ଧମକ, ବେଆଇନ ସମାବେଶ କିମ୍ବା ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ନ ହେବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ଥର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ସହିତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବାର ନଜର ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବାଜିଲା ବିଗୁଲ; 8ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର, କେମିତି ଅଛି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଡ୍ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... 8 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ ଭୋଟ୍, 16ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର