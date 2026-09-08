୯ ଯୁବ IAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି

୨୦୨୪ ବ୍ୟାଚ୍ ୯ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ (ETV Bharat Odisha)
ଭୁବନେଶ୍ବର: ତାଲିମ ସମାପ୍ତ କରି ଫେରିଥିବା ନବ ନିଯୁକ୍ତ କନିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ୨୦୨୪ ବ୍ୟାଚର ୯ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉପଖଣ୍ଡର ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଅଫିସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶେଷ କରି ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଦେବାଶିଷ ସିଂଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ମିଳିଲା ଦାୟିତ୍ବ:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮, ୨୦୨୬ରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବା ଫେଜ୍-୨ ଟ୍ରେନିଂ ସମାପ୍ତ କରି ଫେରିବା ପରେ ୯ ଜଣ ଯୁବ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ (Sub-Collector) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ Sub-Divisional Magistrate (SDM) ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।
କେଉଁ IAS କେଉଁଠି ନିଯୁକ୍ତ ?
|ଅନିମେଶ ପ୍ରଧାନ, IAS (RR-2024) ସବ୍-କଲେକ୍ଟର, ଆଠଗଡ଼; SDM, ଆଠଗଡ଼, କଟକ
|ପ୍ରଜ୍ଞାନନନ୍ଦନ ଗିରି, IAS (RR-2024) ସବ୍-କଲେକ୍ଟର, ତାଳଚେର; SDM, ତାଳଚେର, ଅନୁଗୋଳ
|କସ୍ତୁରୀ ଶାହ, IAS (RR-2024) ସବ୍-କଲେକ୍ଟର, ଭବାନୀପାଟଣା; SDM, ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
|ଫାବି ରାଶିଦ, IAS (RR-2024) ସବ୍-କଲେକ୍ଟର, କୋରାପୁଟ; SDM, କୋରାପୁଟ
|ମୃଣାଳିକା ରାଠୋର, IAS (RR-2024) ସବ୍-କଲେକ୍ଟର, ରାୟଗଡ଼ା; SDM, ରାୟଗଡ଼ା
|ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡା, IAS (RR-2024) ସବ୍-କଲେକ୍ଟର, ଜୟପୁର; SDM, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ
|ପବନ କୁମାର, IAS (RR-2024) ସବ୍-କଲେକ୍ଟର, ଟିଟିଲାଗଡ଼; SDM, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର
|ଭଗତ ଶାମଲ କଲ୍ୟାଣରାଓ, IAS (RR-2024), ସବ୍-କଲେକ୍ଟର, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି; SDM, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଗଜପତି
|ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ର, IAS (RR-2024), ସବ୍-କଲେକ୍ଟର, ବଣାଇଗଡ଼; SDM, ବଣାଇଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ ସହ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପରେ ଏହି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଏହି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ । ସେହିପରି ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରହିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର